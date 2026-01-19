Trans kadın Sudenaz Uran cinayetinde karar!

Trans kadın Sudenaz Uran cinayetinde karar!
Diyarbakır’da 14 Eylül 2024 tarihinde trans kadın Sudenaz Uran’ın (32) evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar Ali Aküzüm ve İlyas Uçak’ı hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Duruşmada savunma yapan sanıklar suçu birbirlerinin üzerine attı. Ali Aküzüm, eve öldürme kastıyla gitmediğini, sadece çalındığını iddia ettiği 400 dolarını geri almak istediğini öne sürdü. Diğer sanık İlyas Uçak ise Sudenaz’ı Ali Aküzüm’ün öldürdüğünü, kendisinin ise sadece ev arkadaşı V.Y.’yi yaraladığını iddia etti.

Ancak olaydan yaralı kurtulan ev arkadaşı V.Y.’nin ifadesi olayı aydınlattı. V.Y., sanıkların eve zorla girdiğini, Ali Aküzüm’ün Sudenaz’ı boynundan yakalayıp bıçak dayadığını, kaçmaya çalışırken de karnından bıçakladığını anlattı.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti, toplanan deliller ve tanık beyanları doğrultusunda sanıkların "Kadına karşı ve bir suçu işleyememekten duyduğu infialle kasten öldürme" suçunu işlediklerine hükmetti. Kararda; her iki sanığa da kasten öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, bu cezalarda iyi hal veya benzeri hiçbir indirim uygulanmadı. Sanıklar ayrıca "Gece vakti silahla ve birden fazla kişiyle yağmaya teşebbüs" suçundan önce 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle bu ceza 9 yıla indirildi. Öte yandan, sanıkların daha önce de suç kayıtlarının bulunması sebebiyle cezalarının "ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejimi"ne göre çektirilmesine karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Cinayet, 14 Eylül 2024’te Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi’nde meydana gelmişti. Ali Aküzüm, arkadaşı İlyas Uçak ile birlikte Sudenaz Uran’ın evine giderek para tartışması çıkarmış, arbede sırasında Sudenaz Uran ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayın ardından kaçan şüpheliler polis ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

