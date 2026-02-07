Kahreden Tesadüf! Eşinin iki gün önce yatalak kaldığı yolda can verdi

Olay, saat 17.00 sularında Saimbeyli Caddesi’nde yaşandı. R.A. idaresindeki 33 AFG 132 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Karaca’ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Karaca’nın cenazesi, polis incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

KADERİN ACI CİLVESİ: AYNI YOL, İKİNCİ ACI

Kaza sonrası ortaya çıkan detaylar yürekleri burktu. Ahmet Karaca’nın eşi Fatma Karaca’ya da henüz iki gün önce yine aynı cadde üzerinde bir otomobilin çarptığı öğrenildi. Fatma Karaca’nın o kazadan sağ kurtulduğu ancak aldığı darbeler nedeniyle yatalak kalarak tedavi gördüğü belirtildi. Eşinin yaralanmasının acısını yaşarken aynı kaderi paylaşan Ahmet Karaca, bu kez hayata tutunamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası TIR şoförü R.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA