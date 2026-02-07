Kahreden Tesadüf! Eşinin iki gün önce yatalak kaldığı yolda can verdi

Kahreden Tesadüf! Eşinin iki gün önce yatalak kaldığı yolda can verdi
Yayınlanma:
Adana Kozan’da yolun karşısına geçerken TIR’ın çarptığı 86 yaşındaki Ahmet Karaca hayatını kaybetti. Karaca’nın eşine de iki gün önce aynı yolda araba çarptığı ve yatalak kaldığı öğrenildi.

Olay, saat 17.00 sularında Saimbeyli Caddesi’nde yaşandı. R.A. idaresindeki 33 AFG 132 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Karaca’ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Karaca’nın cenazesi, polis incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

yolun-karsisina-gecerken-tirin-carptigi-1154893-342929.jpg

KADERİN ACI CİLVESİ: AYNI YOL, İKİNCİ ACI

Kaza sonrası ortaya çıkan detaylar yürekleri burktu. Ahmet Karaca’nın eşi Fatma Karaca’ya da henüz iki gün önce yine aynı cadde üzerinde bir otomobilin çarptığı öğrenildi. Fatma Karaca’nın o kazadan sağ kurtulduğu ancak aldığı darbeler nedeniyle yatalak kalarak tedavi gördüğü belirtildi. Eşinin yaralanmasının acısını yaşarken aynı kaderi paylaşan Ahmet Karaca, bu kez hayata tutunamadı.

İki kız kardeş sel sularında boğulurken kaçtılar! Sürücü 'aranmam var" deyip ölüme terk etmişİki kız kardeş sel sularında boğulurken kaçtılar! Sürücü 'aranmam var" deyip ölüme terk etmiş

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası TIR şoförü R.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
Türkiye
'Sonunda o çocukla evlendim' diyerek lokma döktürdü!
'Sonunda o çocukla evlendim' diyerek lokma döktürdü!
1 milyarlık mirası kazandı: Dolandırıcıları açık açık uyardı
1 milyarlık mirası kazandı: Dolandırıcıları açık açık uyardı
Ankara barajlarında yağış sonrası kritik yükseliş
Ankara barajlarında yağış sonrası kritik yükseliş