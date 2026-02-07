İki kız kardeş sel sularında boğulurken kaçtılar! Sürücü 'aranmam var" deyip ölüme terk etmiş

İzmir’de etkili olan sağanak yağış; sel ve su baskınlarına yol açtı. Kent genelinde yaşanan taşkınlarda can kaybı arttı, çok sayıda kişi ve araç mahsur kaldı.

İKİZ KIZ KARDEŞİN FECİ ÖLÜMÜ

Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi Kısık Sanayi yolu yakınında, içinde dört kişinin bulunduğu otomobil dere üzerindeki köprüden geçerken sel sularına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama çalışmalarında iki genç kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını kaybedenlerin 16 yaşındaki Balımnaz Türkkal ile 21 yaşındaki ablası Nergiz Türkkal olduğu belirlendi.

İKİ YETİŞKİN ÇOCUKLARI BIRAKIP KAÇMIŞ

Araçtan kendi imkânlarıyla çıkan 33 yaşındaki sürücü T.D. ve yanındaki 28 yaşındaki D.Y'nin durumu sabah saatlerinde jandarmaya bildirdiği öğrenildi.

Olay sonrası sürücünün çeşitli suçlardan arandığı için bölgeden uzaklaştığı ortaya çıktı. Sürücü T.D. gözaltına alındı.

TORBALI'DA İKİ CAN KAYBI

Sağanak yağışın etkili olduğu Torbalı’da da iki ayrı can kaybı yaşandı. Çaybaşı Mahallesi’ndeki Fetrek Deresi’nde akıntıya kapılan 8 yaşındaki Berivan Bozan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun dereye düşen terliğini almak için suya girdiği öğrenildi.

Aynı ilçede Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki İZBAN alt geçidinde biriken yağmur sularında kamyonetiyle mahsur kalan 58 yaşındaki Mehmet Ekinci de yaşamını yitirdi. Ekinci, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

İzmir'de kaybolan 8 yaşındaki Berivan'dan acı haber!

Aracının içinde boğularak can veren Ekinci'nin de ölmeden dakikalar önce telefonla arayıp yardım istediği öğrenildi.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekinci’nin ölüme ilgili de soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatıyla olay yerinde kusur tespiti yapıldı ve bilirkişi raporu istendi.

MUĞLA'DA DA FECİ ÖLÜM

Muğla'nın Marmaris ilçesinde de sel felaketi yaşandı. Osmaniye Mahallesi’ndeki Osmaniye Deresi’nde, 42 yaşındaki belediye temizlik işçisi Zekeriya Şahin, aracıyla dereden geçerken yaşamını yitirdi. Sel sularına kapılan Şahin’in cansız bedeni, yağmur suyu aktarma borusunun altından çıkarıldı.

Şahin’in cenazesi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Şahin’in, Osmaniye Mahallesi’nden Turunç Mahallesi’ne giderken olayın meydana geldiği öğrenildi.

YÜZLERCE İHBAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na 175 su baskını ihbarı ulaştı. Bunların büyük bölümü konut ve iş yerleriyle ilgiliydi. Ayrıca ağaç devrilmeleri ve kurtarma olayları yaşandı.

Hemşehri İletişim Merkezi’ne ise yüzlerce başvuru yapıldı. En fazla ihbar Seferihisar, Menderes, Torbalı ve Urla’dan geldi. Seferihisar’ın Payamlı, Ürkmez ve Cumhuriyet mahallelerinde yoğun su baskınları görülürken, Menderes Gümüldür ve Torbalı’da tahliye ve müdahale çalışmaları sürdü.

(AA,DHA)