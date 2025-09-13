Tekirdağ’da korkutan yangın! Alevler fabrikaya doğru ilerledi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Türkgücü Mahallesi Yılmaz Alparslan Caddesi yakınlarında bulunan bir arazide saat 13.30 sıralarında anız yangını çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken yükselen alevler rüzgarın da etkisiyle tarlanın yakınlarında bulunan kablo üretim fabrikasına doğru ilerledi.

FABRİKAYA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ!

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve su tankerleri sevk edilirken ekipler, fabrikanın bahçe duvarına kadar ulaşan alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucunda yangın fabrikaya sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

