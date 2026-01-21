Tekirdağ’da 29 bin 232 uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ’da 29 bin 232 uyuşturucu hap ele geçirildi
Yayınlanma:
Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 29 bin 232 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor.

Çalışmalarda, Süleymapaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi.

Kapıkule'de bir TIR'da onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildiKapıkule'de bir TIR'da onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi

tekirdag-uyusturucu-operasyonu.png

29 BİN 232 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında evde yapılan aramada, 29 bin 232 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 8 tabanca fişeği ele geçirildi.

tekirdag.png

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda F.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı. F.Ç., jandarmadaki işlemlerinden sonra adliye sevk edildi.

Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mehkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis baskınında binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi!Polis baskınında binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi!

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın jandarma ekipleri tarafından sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Türkiye
Diş hekimleri haklarını geri istiyor: Yargı yoluna gidiyorlar
Diş hekimleri haklarını geri istiyor: Yargı yoluna gidiyorlar
Son Dakika | Balıkesir'de deprem! Çevre illerde de hissedildi
Son Dakika | Balıkesir'de deprem! Çevre illerde de hissedildi
Depremde yıkılan tarihi Hatay Meclisi yeniden inşa edildi
Depremde yıkılan tarihi Hatay Meclisi yeniden inşa edildi