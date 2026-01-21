Tekirdağ’da 29 bin 232 uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor.

Çalışmalarda, Süleymapaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi.

29 BİN 232 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında evde yapılan aramada, 29 bin 232 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 8 tabanca fişeği ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda F.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı. F.Ç., jandarmadaki işlemlerinden sonra adliye sevk edildi.

Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mehkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın jandarma ekipleri tarafından sürdürüldüğü kaydedildi.