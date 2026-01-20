Polis baskınında binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi!

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından, sabah saatlerinde bir eve operasyon düzenlendi.

11 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ!

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 11 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken adreste bulunan Mehmet K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ !

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mehmet K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi.