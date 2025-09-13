Tarlada yaktığı ateşi söndürmeye çalışıyordu! Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Bartın’da, tarlasında yaktığı anız ateşini söndürmeye çalışırken kalp krizi geçiren 62 yaşındaki Lütfü Zengin hayatını kaybetti. Çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin çabaları sonucunda söndürüldü .

Bartın’da bulunan Yeğenli Köyü’nde meydana gelen olayda, çiftçi Lütfü Zengin tarlasında anız yaktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayılırken köylülerin alevleri fark ederek jandarma ve itfaiyeye haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

tarlada-yaktigi-aniz-atesini-sondurmeye-911716-270927.jpg

HAYATINI KAYBETTİ!

Yangın Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alınırken Zengin tarlada hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri Lütfü Zengin’in hayatını kaybettiğini belirlerken yapılan incelemenin ardından Zengin’in cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Zengin’in, alevlere müdahale ederken kalp krizi geçirip öldüğü üzerinde durulurken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

