Tarlada yaktığı ateşi söndürmeye çalışıyordu! Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Bartın’da bulunan Yeğenli Köyü’nde meydana gelen olayda, çiftçi Lütfü Zengin tarlasında anız yaktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayılırken köylülerin alevleri fark ederek jandarma ve itfaiyeye haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ!

Yangın Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alınırken Zengin tarlada hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri Lütfü Zengin’in hayatını kaybettiğini belirlerken yapılan incelemenin ardından Zengin’in cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Zengin’in, alevlere müdahale ederken kalp krizi geçirip öldüğü üzerinde durulurken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ’da korkutan yangın! Alevler fabrikaya doğru ilerledi

Bahçede çıkan yangın 1 saatte onlarca dönüm alanı yok etti!