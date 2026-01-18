Tan Sağtürk'ün görevden alınma nedeni ortaya çıktı

Tan Sağtürk'ün görevden alınma nedeni ortaya çıktı
Yayınlanma:
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Tan Sağtürk’ün Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinden alınmasının ardından yaptığı açıklamada; bunun bir görevden alınma olmadığını, Sağtürk'ün kendi rızasıyla pozisyon değişikliğine gidildiğini belirtti.

Resmi Gazete'de yer alan kararla, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk'ün görevden alındığı öğrenilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararlarına göre; 15 Eylül 2023'te genel müdürlük görevine atanan Sağtürk, yaklaşık iki yılın ardından görevden alındı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Görevinden alınan Tan Sağtürk'ün yeni adresi ise kısa sürede belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağtürk’ün bakanlık bünyesinde sanat alanında danışmanlık görevine getirildiğini duyurdu.

İYİ PARTİLİ TÜRKKAN: GÖREVDEN ALMA DEĞİL

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Tan Sağtürk'ün görevden alınmasına dair yaptığı paylaşımda; bunun bir "görevden alma" olmadığını, Sağtürk'ün kendi rızasıyla pozisyon değişikliği yaptığını belirtti.

Türkkan'ın açıklaması şu şekilde:

"Tan Sağtürk, görevini iyi yapan başarılı bir sanatçı, sansasyonel olmayan tavrı ile iyi bir Genel Müdürdü.

Görevden alındı haberlerini ben de üzülmüştüm.

Ancak; 'Tan Sağtürk görevden alındı' haberlerinin aslı şöyle:

Aldığım bilgiye göre; görevden alma yok, kendi rızası ile pozisyon değişikliği var.

Çocuklarına daha çok vakit ayırmak zorunda olduğu bir dönemde olan sanatçı, sahada aktif olması gereken Genel Müdürlük görevi yerine; daha üstte, koordinasyon ve proje üreten bir yönetici pozisyonunda göreve devam edecekmiş."

