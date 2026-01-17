Tan Sağtürk'ün yeni görevi belli oldu! Bakan duyurdu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararıyla, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinden alınan Tan Sağtürk'ün yeni adresi belli oldu.

BAKAN BİZZAT DUYURDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağtürk’ün bakanlık bünyesinde sanat alanında danışmanlık görevine getirildiğini duyurdu. Ersoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğümüzde önemli çalışmalara imza atan Sayın Tan Sağtürk’e bugüne kadar verdiği kıymetli emekler için gönülden teşekkür ediyorum. Bilgi ve tecrübesinden, Bakanlığımız bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalarda bundan sonra da istifade etmeye devam edeceğiz."

Sağtürk, görev değişiminin ardından bakan danışmanı olarak çalışmalarına başlayacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy’un da görevine dünkü karar ile son verildi.

SAĞTÜRK'TEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Görevden alma kararının ardından Tan Sağtürk, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine destek veren mesajları paylaşarak dikkat çekti.

TAN SAĞTÜRK KİMDİR?

Tan Sağtürk, bale eğitimine İzmir Devlet Konservatuvarı’nda başladı. Hacettepe Üniversitesi’nde lisansını tamamladıktan sonra Fransız Genç Balesi’nde profesyonel kariyerine adım attı. 1991-1997 yılları arasında Fransız Devlet Balesi’nde görev yaptı. Fransa’da “ömür boyu kontrat” hakkı kazandı; dönemin Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından Elysee Sarayı’na davet edildi.

1997-1998 sezonunda İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde baş balet olarak sahne aldı. Antalya ve İzmir’de kendi koreografilerini sahneledi. 2018’de “Troya” operasında ve 2020’de “Göbeklitepe” prodüksiyonunda başrollerde yer aldı. 2022’de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

2023’te Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı. 2024’te Moskova’daki Uluslararası Bale Yarışması’nda jüri başkan yardımcılığı yaptı. Aynı yıl Almatı’da “Yüksek Kültür Sanat Madalyası” aldı. IFBC Başkan Yardımcılığı’na seçildi; Kore ve Soçi’de uluslararası yarışmalarda jüri görevleri üstlendi. Hacettepe Üniversitesi danışma kurullarında yer aldı. “Uluslararası Sanata Evet” ödülü sahibi olan Sağtürk, geçmişte köşe yazarlığı da yaptı. Fransızca ve İngilizce biliyor, iki çocuk babası.