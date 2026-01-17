Erdoğan görevden aldı: Tan Sağtürk kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararlarına göre; Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk de görevden alındı.

Tan Sağtürk, 15 Eylül 2023'te genel müdürlük görevine atanmıştı.

Sağtürk 2 yılın ardından görevden alındı.

TAN SAĞTÜRK KİMDİR?

1069 yılında İzmir'de doğdu.

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Devlet Konservatuvarı'ndan sonra Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuvarı bale bölümünde lisans eğitimini tamamladı.

Öğrenimine devam ederken Fransız Genç Balesi, Viyana Devlet Balesi ve merkezi Londra'da bulunan Rambert Dans Topluluğu'ndan teklifler aldı. Fransız Genç Balesi'nin teklifini değerlendirip profesyonel hayatına Paris'te başladı.

Robert Berthier yönetiminde Paris'te Le Jeune Ballet de France (Fransız Genç Balesi)'nde dans eden Sağtürk, 1991-1997 yıllarında Pierre Lacotte yönetiminde Ballet National de Nancy (Fransız Devlet Balesi-Nancy)'de de çalıştı.

Fransa'da 'Ömür Boyu Kontrat'a (Contrat a vie) hak kazandı. Dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ve eşi tarafından Elysee Sarayı'na davet edilerek topluluk nezdinde onurlandırıldı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde 1997-1998 yıllarında 'Baş Balet' olarak görev yaptı. Bu dönemde Kuğu Gölü, Uyuyan Güzel, Ara Danslar Ara Nağmeler ve Emrivaki isimli eserlerde başrolü üstlendi.

Antalya Devlet Opera ve Balesi için 'Kalp Sesi' adlı koreografiyi gerçekleştiren Sağtürk'ün bu projesi İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından da sahnelendi.

Devlet Opera ve Balesi'nde görev değişimi: Tan Sağtürk görevden alındı

Tan Sağtürk Mehmet Balkan'ın 'Dostum Akdeniz' adlı eserinde başrolü üstlenerek Antalya Devlet Opera ve Balesi ile 1. Bodrum Bale Festivali dahil olmak üzere birçok festivalde sahneye çıktı.

2018 yılında Devlet Opera ve Balesi'nin büyük prodüksiyonu 'Troya' adlı epik operada ana rollerden biri olarak görev aldı. Troya, 'Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı'nın açılışı dolayısıyla 8 Nisan 2019'da Moskova'da Bolşoy Tiyatrosu'nda sahnelenerek 'Bolşoy Tiyatrosu'nda sahnelenen ilk Türk eseri oldu.

2020 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen 'Göbeklitepe - Mabedin Hüznü' isimli dev prodüksiyonda ana rollerden biriyle Ankara seyircisi ile buluştu. Türkiye'nin birçok platformunda nitelikli söyleşi ve konferanslar aracılığıyla balenin ve dansın tanıtılması ve sevilmesi için çaba harcayan Sağtürk, 21 Aralık 2022 tarihinde dans-bale alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

15 Eylül 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı.

Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu'ndan (IFBC) gelen davet üzerine, Moskova Rus Bale Tiyatrosunun 20-27 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlediği Uluslararası Gençlik Bale Yarışması'nda Jüri Başkan Yardımcısı görevini yürüttü. 4 Nisan 2024 tarihinde Avrasya Kültür Fonu tarafından Almatı-Kazakistan'da 'Yüksek Kültür Sanat Madalyası'na layık görüldü.

Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu'nun (IFBC) 14 Haziran 2024'te İstanbul'da yapılan genel kurulunda oy birliği ile IFBC Başkan Yardımcısı görevine seçildi. Kore IBC Başkanı Dr. Jae Keun PARK'tan gelen davet üzerine, 2024 ve 2025 yıllarında Seul'de düzenlenen Kore Uluslararası Bale Yarışması'nda iki yıl üst üste Jüri Başkanı olarak görev aldı.

Ekim 2025'te Soçi'de efsanevi bale dansçısı ve koreograf Yuri Grigoroviç adına düzenlenen 10. Uluslararası 'Dünyanın Genç Balesi' Yarışması'nda Jüri Başkan yardımcılığı yaptı. Hacettepe Üniversitesi Danışma Kurulu ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Birim Danışma Kurulu'na seçildi.

'Uluslararası Sanata Evet Ödülü' sahibi olan, Fransızca ve İngilizce bilen Tan Sağtürk, 2 çocuk babasıdır.