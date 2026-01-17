Devlet Opera ve Balesi'nde görev değişimi: Tan Sağtürk görevden alındı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 16 Ocak 2026 tarihli "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi", yayımlandı.

TAN SAĞTÜRK GÖREVDEN ALINDI

Resmî Gazete’de yayımlanan 2026/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk görevden alındı.

Tan Sağtürk'ün, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4’üncü maddesi uyarınca görevden alındığı bildirildi.

YENİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BELLİ OLDU: GENEL MÜDÜRLÜK KOLTUĞU BOŞ

Aynı tarihli 2026/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy da görevden alındı.

Boşalan Genel Müdür Yardımcılığı görevine Barış Salcan'ın getirildiği kararda belirtilirken, Genel Müdürlük görevine kimin atandığı bilgisi yer almadı.

Söz konusu kararlar, Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

2026/15 ve 2026/16 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları (17 Ocak 2026)

TAN SAĞTÜRK KİMDİR?

1969 İzmir doğumlu olan Sağtürk, balet ve dizi oyuncusudur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bale Bölümü mezunudur. Fransız Genç Balesi Le Jeune Ballet De France, Fransız Devlet Balesi Ballet National De France Baş dansçısı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi baş dansçılığı, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Kayseri, İstanbul, Ankara, İzmir, Kıbrıs Bale ve Dans okulları kurucusudur.



Fox TV'de "Bez Bebek" adlı dizide "Hakan" karakterini canlandırdı ve TV reklamlarında rol aldı.

Tan Sağtürk, 15 Eylül 2023'te Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevine atanmıştı.