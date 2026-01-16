Son dakika | Ümit Karan ve 17 kişi adliyeye sevk edildi: İfadeler başladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dün yeni bir operasyon düzenlenmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler arasında Burak Doğan, Merve Sanay, Bade Nogay ve Deniz Berk Cengiz olduğu öğrenildi.
Operasyonun, 14 Aralık günü eski futbolcu Ümit Karan'ın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındığı operasyonun devamı olduğu öğrenildi.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.
Şüphelilerin ifade işlemleri başladı.