Son dakika | Ümit Karan ve 17 kişi adliyeye sevk edildi: İfadeler başladı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Dün, ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişi ve önceki gün gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifade işlemlerinin başladığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dün yeni bir operasyon düzenlenmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Ünlülere bir uyuşturucu operasyonu daha! En az beş kişi gözaltındaÜnlülere bir uyuşturucu operasyonu daha! En az beş kişi gözaltında

Gözaltına alınan isimler arasında Burak Doğan, Merve Sanay, Bade Nogay ve Deniz Berk Cengiz olduğu öğrenildi.

Operasyonun, 14 Aralık günü eski futbolcu Ümit Karan'ın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındığı operasyonun devamı olduğu öğrenildi.

mit-karan-uyusturucu.jpg

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 15 kişinin testi pozitif çıktıÜnlülere uyuşturucu soruşturmasında 15 kişinin testi pozitif çıktı

Şüphelilerin ifade işlemleri başladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

