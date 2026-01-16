Ünlülere bir uyuşturucu operasyonu daha! En az beş kişi gözaltında
Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında emniyet tarafından operasyon yapıldı.
İktidar medyasından Yeni Şafak'ın muhabiri Burak Doğan'ın aktardığına göre; operasyonda en az 5 isim gözaltına alındı.
Öte yandan ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 18 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. Gözaltındaki isimler savcılık işlemleri için İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında son olarak, oyuncu Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş, Selen Çetinkaya gözaltına alınmıştı. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ile ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.