Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 15 kişinin testi pozitif çıktı

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemelerde, uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örnekleri alınan 20 kişiden 15’inin test sonucu pozitif çıktı. İncelemelerde söz konusu 15 kişide kokain maddesi tespit edildi.

Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü öğrenildi. Bu kapsamda aralarında sosyal medya ünlüsü Rabia Karaca ve Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu’nun da bulunduğu 20 şüpheliden örnek alındı.

Adli Tıp Kurumu’nun raporuna göre; Rabia Karaca ve Buse İskenderoğlu’nun yanı sıra İpek Mintaş, Serap Şaylan, Rabia Yaman, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Ayhan Yücesoy ve Zohaer Majhadi’de kokain maddesi tespit edildi.

Oktay Kaynarca’nın ifadesinde yeni detay: Gülibrahimoğlu’nun doğum gününde vali de varmış

Soruşturma kapsamında şüphelilerle ilgili adli sürecin sürdüğü belirtildi.

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni perde: 13 isim şifrelerini verdi dosya genişliyor