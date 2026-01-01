Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni perde: 13 isim şifrelerini verdi dosya genişliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere ve gece hayatının tanınmış isimlerine yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi. 34 mekana düzenlenen operasyon ve 17 gözaltının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklananlar arasında Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi, Suma Han adlı gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy, Kütüphane adlı gece kulübünün işletmecisi Yılmaz Efe, fenomen Rabia Karaca, işletmeci Yasin Burak Becek, Ömer Can Kılınç, işletmeci Cihan Güler, avukat Burak Güngörmedi ve Resul Arslan yer aldı. Sosyal medya fenomenleri Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, modacı Rabia Yaman ve Emrah Gencer ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"INFLUENCERLIK BİR MASKE"

Sabah'ta yer alan habere göre savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısında, soruşturmanın toplumun genel ahlakının ve aile düzeninin korunması amacıyla başlatıldığı vurgulandı. Yazıda, şüphelilerin sosyal medya kullanımlarına dair şu çarpıcı tespitlere yer verildi:

"Özellikle şüphelilerin sosyal medya platformlarında yapılan çalışmalarda sözde influencer, tanınmış kişi gibi adlar ile tespit edilen şüphelilerin, sosyal medya paylaşımlarının ve yaşantılarının bir takım suçları gizlemek veya suç işleme amacına hizmet etmek olduğu..."

Bu tespit, sosyal medyadaki paylaşımların "suç maskesi" olarak kullanıldığı değerlendirmesiyle kayıtlara geçti.

KİM HANGİ SUÇTAN TUTUKLANDI?

Mahkeme kararıyla tutuklanan isimlere yöneltilen suçlamalar ise şöyle:

Fuhuşa teşvik ve yer temini: Cengiz Can Atasoy, Buse İskenderoğlu, Tuğrulbey Aran ve Zohaer Majhadi, "Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek" suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak: Dilara Ege Çevik ve Yılmaz Efe bu suçlama ile cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ve fuhuş: Rabia Karaca, Yasin Burak Becek, Cihan Güler, Ömer Can Kılıç, Burak Güngörmedi ve Resul Arslan ise hem uyuşturucu hem de fuhuş suçlarından tutuklandı.

13 ŞÜPHELİ ŞİFRELERİ VERDİ

Soruşturmanın seyrini etkileyecek bir gelişme de dijital materyaller konusunda yaşandı. Şüphelilerden 13'ü, cep telefonu şifrelerini savcılıkla paylaştı. Telefonların incelenmesiyle birlikte, uyuşturucu partilerine katılan ancak bugüne kadar ismi dosyada geçmeyen çok sayıda ismin deşifre olması bekleniyor.

ÜNLÜ MEKANLARA KİLİT VURULDU

Soruşturma kapsamında mekanlara yönelik idari işlemler de uygulandı. Uyuşturucu kullanıldığına dair istihbari bilgiler bulunan Etiler'deki Kütüphane, Bebek Otel ve Amaya isimli mekanlar İstanbul Valiliği kararıyla 1 ay süreyle kapatıldı. Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın da 'şüpheli' sıfatıyla ifadesine başvurulduğu ve kendisine yurt dışı çıkış yasağı konulduğu öğrenildi.

MEHMET AKİF ERSOY DOSYASINDAKİ 'KÜTÜPHANE' DETAYI

Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı dosyada ifade veren bir tanık, Etiler'deki 'Kütüphane' isimli mekanda yaşananları anlattı. Tanık ifadesinde şu detaylar yer aldı:

"Mekanda çok fazla ünlü isim vardı. Ben story çekmek istedim. Bodyguardlar geldi. Telefonumdan görüntüleri sildirdiler. Akif, 'Bu bizden' deyince bodyguardlar beni bıraktılar. Ahmet lavabodan geldikten sonra burnunun kenarında beyazlık olduğunu gördüm. Ahmet'i uyardım. Ahmet de temizledi."