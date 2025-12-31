Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' operasyonunda ifadeler ortaya çıktı: 'Annem muhtar devlete yakındır'

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Les Benjamins’in direktörü Zohaer Majhadi, Suma Han adlı gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy, Kütüphane adlı gece kulübünün işletmecisi Yılmaz Efe, fenomen Rabia Karaca ve işletmeci Yasin Burak Becek’in aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı.

7 ismin mal varlığına el konuldu

Uyuşturucu operasyonunda 12 kişiye tutuklama

"ANNEM MUHTARDIR, DEVLETE YAKINDIR"

Söz konusu soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin ifadeleri ortaya çıktı. Karakolda verdiği ifadeyi yineleyen Cengiz Can Atasoy suçlamaları şaşırtıcı buldu. Atasoy, "Suçların hepsi şaşırtıcı ve ağırdır, ben ifademde kullanıcılığı kabul ettim, müzisyenim. Belki de iyi oldu kullanmam, öbür suçlar hele fuhuş uzaktan yakından alakam yoktur, 2-3 insan gerektiren aktivitelerdir, ne bir para alışveriş ne bir kadınla öyle bir ilişkim olduğu... Böyle bir şey yapmadım, ben Amerikan vatandaşıyım 46 yaşındayım, her prosedürüntü bilmiyorum, annem 80 yaşında muhtardır, devletle yakındır ve bütün işlere tek ben bakıyorum, tek rica edeceğim şey beni tutuklu yargılamayın, ev hapsi kabulümdür, ben tutuklanırsam bütün ailem dağılacak, içtenlikle suçlamaları reddediyorum, şaşırtıcı buluyorum, savunmama ekleyecek başkaca bir hususum yoktur, savunmam bundan ibarettir" dedi.

Dilara Ege Çevik, "Ben bu hususta kollukta ve savcılıkta ifade vermiştim, aynen tekrar ve kabul ederim, hiçbir şekilde suç işlemedim, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, savunmama ekleyecek başkaca bir hususum yoktur, savunmam bundan ibarettir"

Tuğrulbey Aran, "Ben Çanakkale'ye taşındım ben burada güvenlik olarak çalışıyorum, içeriyle hiçbir alakam bağlantım yoktur, çocuğumu okula ben götürüp getiriyorum, eşim de götüremiyor, kesinlikle kabul etmiyorum, işim güvenliktir, para kazanmıyorum hafta sonu 2 gün işe gidip geliyorum. Aksi bir şey olduğunda çocuğumun hayatı mahvolacaktır, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.

Miss Türkiye 2016 güzeli manken ise Buse İskenderoğlu "Ben bu hususta kollukta ve savcılıkta ifade vermiştim, aynen tekrar ve kabul ederim, asla böyle bir şey yapmadım, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, hep gururumla ahlaklı bir şekilde çalışarak buralara geldim, hiçbir şekilde böyle bir mesaj aramaya karşılaşmayacaksınız, telefonum incelenebilir, gerçekten bunu yapmadığımı göreceksiniz, bunu istiyorum, savunmama ekleyecek başkaca bir hususum yoktur, savunmam bundan ibarettir" dedi.

"SİGARA DAHİ İÇMİYORUM"

Kütüphane adlı gece kulübünün işletmecisi Yılmaz Efe, "İşletmemizin 50 tane kameramız vardır, arada bir gidiyorum, işletmeye hakim değilim, 14 yaşında bir kızım vardır, ne yapabilirim bilmiyorum, ben hiçbir yere kaçmadım, öyle bir şeyim de yoktur, 10-15 günde bir gidiyorum zaten, benim gerçekten genç bir kızım vardır, içeri girişlerde arama yapan tek mekan bizim, her şeyimizi verdik, tüm kamera kayıtlarını da verdik, 4-5 senedir biz burayı işletiyoruz, ben kendim sigara dahi içmiyorum. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum, savunmama ekleyecek başkaca bir hususum yoktur, savunmam bundan ibarettir" diye konuştu.

"BAŞKA ÜLKELERE TÜRK KÜLTÜRÜNÜ GÖSTEREN BİRİSİYİM"

Les Benjamins’in direktörü Zohaer Majhadi, "Ben bu hususta savcılıkta ifade vermiştim, aynen tekrar ve kabul ederim, ben kimseye satmadım, onlar benim arkadaşımdı, telefon şifremi kendi rızamla verdim, 12 senedir Türkiye'de çalışan bilinen birisiyim, böyle işler için zamanım yok ben sakin çalışan birisiyim, Les Benjamins'te yönetici olarak çalışıyorum, başka ülkelere Türk kültürünü gösteren birisiyim, ben kesinlikle kadınlara karşı saygı duyuyorum, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, savunmama ekleyecek başkaca bir hususum yoktur, savunmam bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.