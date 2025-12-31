Son Dakika | Kasım Garipoğlı ile Mert Vidinli dahil...Uyuşturucu soruşturmasında 7 ismin mal varlığına el konuldu

Son Dakika | Kasım Garipoğlı ile Mert Vidinli dahil...Uyuşturucu soruşturmasında 7 ismin mal varlığına el konuldu
Son Dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yurt dışında bulundukları belirtilen 7 ismin mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında oyuncu, manken, modacı ve işletmecilerin de bulunduğu çok sayıda isim hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında oldukları belirtilen 7 şüphelinin tüm mal varlıklarına el konuldu.

KASIM GARİPOĞLU İLE MERT VİDİNLİ DAHİL 7 KİŞİ

Başsavcılıkça haklarında, "uyuşturucu ticareti", "uyuşturucu kullanımı", "fuhuşa aracılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" işlem yürütülen şüpheliler Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Ayşegül Şeynova, Gökmen Kadir Şeynova, Mert Vidinli ve Ezgi Fındık'ın tüm mal varlıklarına el konulduğu duyuruldu.

