Uyuşturucu operasyonunda yakalama kararı vardı: Mert Vidinli Dubai'den çıktı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde olduğunu belirten Vidinli, "Ruhunu temiz tut, Bedenini temiz tut" diye yazdı.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak, Mümine Senna Yıldız, Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü, Mert Vidinli, Şeyma Subaşı ve Sevval Şahin hakkında gözaltı kararı verildi.

Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız sabah saatlerinde gözaltına alınırken, diğer isimler adreslerinde bulunamadı.

Bunun üzerine Vidinli, Şeyma Subaşı, Sevval Şahin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda 4 ünlü serbest bırakıldı

HER YERDE ARANAN VİDİNLİ DUBAİ'DEN ÇIKTI

Yurt dışında olduğu belirlenen sosyal medya fenomeni Mert Vidinli Dubai'den bir paylaşımda bulundu.

“Ruhunu temiz tut, Bedenini temiz tut” ifadelerini kullanan Vidinli paylaşımında şunlara yer verdi:

"İnsanlık, ne zaman başkalarının mutsuzluğundan beslenmeye başladı?

Albert Camus'nün söylediği gibi, mutlu olabilmek için bazen başkalarıyla fazla ilgilenmemek gerekir. Ama bugün dönüp baktığımızda, bambaşka bir yerde duruyoruz. Artık birçok insan, kendi hayatındaki boşluğu başkalarının acılarıyla dolduruyor. Bir felaket, bir düşüş, bir kayıp. Başkasının yaşadığı üzüntü, bazılarına garip bir rahatlama hatta mutluluk veriyor. Bu, zamanla genetik kodlarımıza işleyen tehlikeli bir alışkanlığa dönüştü.

Oysa insanın doğası mutlulukla mutsuzluk arasında gidip gelmektir. Hayat, bu iki duygu arasında salınarak akar. Ama mutluluğa daha yakın durmak bir tercihtir. Her sabah nefes aldığını fark etmek, sağlığının yerinde olduğunu bilmek, hâlâ ayakta olduğunu görmek. Bunların her biri insanı mutluluğa biraz daha yaklaştırır.

Mutluluğu seçmek her zaman kolay değildir. Bazen zor gelir, bazen insanın içi buna direnç gösterir. Ama uzun vadede kazandıran tek seçimdir. Başkasının acısına bakarak değil, kendi iç dünyanı temizleyerek mutlu olabilirsin.

Zihnini temiz tut.

Kalbini temiz tut.

Ruhunu temiz tut.

Bedenini temiz tut.

İşte o zaman mutluluk, düşündüğünden çok daha yakında durur."