Oktay Kaynarca’nın ifadesinde yeni detay: Gülibrahimoğlu’nun doğum gününde vali de varmış
Yayınlanma:
"Uyuşturucu, fuhuş ve kumar" soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Oktay Kaynarca'nın hakimlik ifadesinde Murat Gülibrahimoğlu’nun doğum gününe bir valinin de korumasıyla katıldığını söylediği ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alınmıştı. Müftüoğlu ve Kaynarca yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılırken, Ali Sert ve Rabia Karataş tutuklanmış, Neda Şahin ve Çetinkaya ise adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.

Kaynarca’nın ev hapsi talebi ile sevk edildiği hakimlikte verdiği ifade ortaya çıktı. Kaynarca hakimlikte verdiği ifadede, İBB soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Murat Gülibrahimoğlu’nun doğumgünü partisine dair bilgi verdi. Kaynarca, katıldığı kutlamada bir valinin de bulunduğunu söyledi.

"VALİ DE ORADAYDI"

Kaynarca ifadesinde valinin koruması ile birlikte doğum gününe katıldığını söyleyerek şunları kaydetti:

“Savcının bana sorduğu Murat Gülibrahimoğlu'nu tanımamdan ibaret olarak buraya getirildim. Komik bir durumdayız, sorulan sorulara samimi bir şekilde cevap verdim. Aynı sitede arkadaşımın evi vardı, evime giderken uğradım, gösteri vardı sadece onu biliyorum. Ancak uyuşturucu vesaire hiçbir şeyi görmedim. Devlet adına vali de oradaydı. Bu kişinin koruması vardı, çakarlı aracı da vardı. Üzerimize isnat edilen suçlama çok onur kırıcı.”

Kaynarca ifadesinin devamında ise Kızılay’ın yüzü seçildiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

“Reyting rekorları kıran bir programın sunucusuyum. İsnat edilen suçlamayı işlemem mümkün değildir, utanç vericidir. Benim çekimlerim var, bizim bir yere kaçacak halimiz yok, yaptığımız iş belli, ev hapsi nedir, yarın bir gün raporum temiz çıkacak, ben ne yapacağım bu durumda. Kızılay kurumu bu sene beni yüzü olarak seçti. Kabul ettim. Bana bunun karşılığında ciddi bir meblağ önerdiler. Filmi kabul ediyorum ancak parayı kabul etmiyoruz, o parayı Kızılay'a bağışlıyorum dedim, biz milliyetçi bir insanız.”

