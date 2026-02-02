Son dakika | Esenler’de metro raydan çıktı! İşte ilk görüntüler

Son dakika | Esenler’de metro raydan çıktı! İşte ilk görüntüler
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... İstanbul’un Esenler ilçesinde metro raydan çıktı. İçeride bulunan yolcuların tahliye edildiği bildirildi.

İstanbul’un Esenler ilçesi Otogar mevkiinde bir metro, sefer sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. Yaşanan olay nedeniyle, içeride bulunan yolcular tahliye edildi.

METRO SEFERLERİNDE AKSAMA YAŞANIYOR!

Ekiplerin raydan çıkan metro için çalışma başlattığı bildirilirken çalışmalar nedeniyle metro seferlerinde aksama meydana geldi.

Ayrıntılar geliyor...

