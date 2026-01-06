Son dakika | Ela Rumeysa Cebeci bir kez daha adliyede

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınmasıyla medyaya yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonunda, tutuklanan isimler arasında en dikkat çeken isimlerden birisi de Ela Rumeysa Cebeci oldu.

Bir süre Habertürk’te spikerlik yaptıktan sonra Show TV’de haber sunuculuğu da yapan Cebeci, hakkındaki iddiaların ve sosyal medya yazışmalarının ortaya çıkmasının ardından, 17 Aralık tarihinde "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlamasıyla tutuklandı.

Ela Rumeysa Cebeci'nin amcası da tanıdık çıktı

AKP'li Şamil Tayyar, 22 Aralık günü Cebeci'nin itirafçı olduğunu iddia etmişti. İddiaların ardından Cebeci, ek ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne getirilmişti.

Ela Rümeysa Cebeci ek ifade verdi: Suç olduğunu bilmiyordum, yurt dışında serbest

4. KEZ ADLİYEYE GETİRİLDİ

Soruşturma tüm yönleriyle devam ederken, 20 Aralık günü ek ifade için getirildiği adliyede uyuşturucu madde kullandığını kabul eden Cabeci, dördüncü kez ek ifade vermek Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

İFADESİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ela Rümeysa Cebeci savcılık ifadesinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.