Ela Rumeysa Cebeci'nin amcası da tanıdık çıktı

Kamuoyunda bilinen adıyla ünlülere uyuşturucu operasyonunda Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rumeya Cebeci tutuklanmış. İki isim hakkındaki iddialar ve telefon kayıtları gündemi sarsmıştı.

Cebeci'nin kariyeri tartışmalara neden olurken ailesinen bir isim dikkatleri çekti.

ELA RUMEYSA CEBECİ'NİN AMCASI DA TANIDIK ÇIKTI

Uyuşturucu operasyonlarında kilit isim haline gelen Ela Rumeysa Cebeci’nin amcası Hamza Cebeci'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı olduğu ortaya çıkarken amca Cebeci'yle Türkiye'nin tanışması 1999 yılına uzanıyor.

Hamza Cebeci'nin adı uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan yeğeni ile gündeme geldi. Ancak Türkiye Cebeci’yi 1999 Düzce Depremi'nde yıkılan binasında hayatını kaybedenlerle tanıdı. Depremde 20 kişiye mezar olan Işık Apartmanı’nı inşa eden ve imar planını hiçe sayarak kaçak kat çıkan Cebeci, o yıllarda medyanın hedefindeydi.

Sabah gazetesi haberi "Talancı müteahhit ailesini vurdu" başlığıyla okurlarına sunmuştu. 3 kat izin verilen binaya fazladan çıktığı 4 katın hesabını verirken pişmanlık duymayan Cebeci, ticari kaygılarını şu sözlerle itiraf etmişti:

"Ben kat karşılığı iş yaparım. Eğer 3 kat yapacağım deseydim iş yapamazdım"

Yıkılan binasına ilişkin açılan davada "Tehlike doğuracak şekilde bina yaparak ölüme sebebiyet vermek" suçundan yargılanan amca Cebeci, depremden sadece beş yıl sonra 2004'te, AKP'den Üsküdar ilçe meclis üyesi seçildi.

Kısa bir süre sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu üyeleri arasına girdi.

AKP'nin kuruluşu sırasında Düzce il sorumlusu oldu. 2015'te Darülaceze başkanı oldu. 8 Mayıs 2020'de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cumhurbaşkanı danışmanlığına atandı. Cebeci, halen danışmanlığı ve Darülaceze başkanlığını sürdürüyor