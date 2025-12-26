Timur Savcı'yı gözaltına aldıran Ela Rumeysa yazışması ortaya çıktı! "Yükselmek istiyorum"

Yayınlanma:
Tutuklanan spiker Ela Rumeysa Cebeci ile ünlü Yapımcı Timur Savcı'nın uyuşturucu madde kullanımına ilişkin yazışmaları ortaya çıktı. Bu yazışmaların ortaya çıkmasının ardından Savcı'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, Türkiye'nin önde gelen dizi film yapımcılarından Timur Savcı gözaltına alındı.

TİMS&B şirketinin ortağı ve CEO'su Savcı’ya, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak” suçlamaları yöneltildi.

Savcı’dan Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örnekleri alındı. İfadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturmanın merkezindeki isim ise tutuklu sunucu Ela Rumeysa Cebeci.

Cebeci, gözaltına alındığında güvenlik güçlerine iki telefonunun şifresini verdi. Telefonlarda yapılan incelemelerde, Cebeci’nin çeşitli kişilerle uyuşturucu teminine yönelik sohbetleri tespit edildi.

"Sadettin Saran yüzde 100 tutuklanır" diyen AKP'li Tayyar'dan jet dönüş"Sadettin Saran yüzde 100 tutuklanır" diyen AKP'li Tayyar'dan jet dönüş

Dijital incelemede, Savcı ile Cebeci arasında uyuşturucuya ilişkin mesajlaşmalar bulundu. Soruşturma dosyasına göre, 25 Ekim 2024’te Savcı, Cebeci’ye işyeri konumunu gönderdi. Aynı gün saat 19.00’da Levent’teki ofiste buluştukları yazışmalarla ortaya kondu.

"YÜKSELMEK İSTİYORUM"

Sabah'ın haberine göre; Cebeci’nin 30 Ekim 2024’te Savcı’ya şu mesajları gönderdiği belirtildi:

“THC’mi unutma, up olmak (Yükselmek) istiyorum” ve “Birlikte deneriz”.

Bu mesajlar, soruşturma kapsamında “uyuşturucu temini” şüphesiyle değerlendirildi ve Savcı hakkında gözaltı kararı verildi.

Adli süreç, Adli Tıp Kurumu raporuna göre devam edeceği öğrenildi.

BİRÇOK ÜNLÜ DİZİNİN YAPIMCISI

Timur Savcı'nın sahibi olduğu TİMS&B, birçok ünlü dizinin de yapımcısı.

screenshot-2025-12-24-at-13-31-49-timsb-production.png

Son dönemde büyük yankı uyandıran Eşref Rüya, Teşkilat, Şahmaran ve Bir Zamanlar Çukurova öne çıkan seriler arasında. Şirketin Suskunlar, Çalıkuşu ile Muhteşem Yüzyıl dizisinin de son sezonunun yapımcısı olduğu öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

