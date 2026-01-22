Son dakika | Çetin Gören dahil 10 kişi için tutuklama talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında 10 ton kokain ele geçirilen gemiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye'de 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Savcılık, şüpheliler Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Fares Diab, Semra Almassri, Ahmad Almassri, Abdurrahman Khalleefah Sulayman Madı, Mehmet Murat Buldanlıoğlu, İbrahim Yılmaz ve Hasan Can'ı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
