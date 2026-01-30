Sisli Vadi davasında 150 yıl hapis cezası istendi: Görevine devam ediyor

Sisli Vadi davasında Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu’nun 150 yıl hapsi istendi. "Görevi ihmalden kaynaklanan olası kastla ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla yargılanan Kuşoğlu, görevine devam ediyor. Kuşçuoğlu en son yeniden yargılama sürecinin hakimi ile yaptığı görüşmede çekilen fotoğrafla gündeme gelmişti.

Kırklareli’nde Sisli Vadi (Foggy Valley) tesisinde yaşanan ve can kayıplarına yol açan sel felaketine ilişkin adalet arayışı sürerken bir fotoğraf dikkat çeken ziyareti deşifre etti.

Sisli Vadi davasında yeniden yargılamayı yürüten ve Kırklareli Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Hâkim Serdar Arslan’ın, hakkında “olası kastla ölüme sebebiyet vermek” suçlamasıyla hakkında dava açılan Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu’nu ziyareti ettiği ortaya çıktı.

Daha önce o fotoğrafı paylaşan Tolga Şardan, Bilal Kuşoğlu'nun yargılanma sürecinin detaylarını yazdı.

KUŞOĞLU'NUN 150 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Tolga Şardan'ın aktardığına göre, Bilal Kuşoğlu ile kendisine bağlı dört kamu görevlisi hakkında, Sisli Vadi’de yaşanan sel faciasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheliler hakkında “bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçlamasından daha ağır olan “olası kastla ölüme sebebiyet vermek” iddiasıyla işlem yaptı.

sisli-vadi-davasinda-150-yil-hapis-cezasi-istendi-gorevine-devam-ediyor-3.jpg

İddianamede, Kuşoğlu’nun da aralarında bulunduğu sanıklar için “olası kast ile ölüme sebebiyet verme” suçundan 150 yıla, “kasten yaralama” suçundan ise 8 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, sanıkların yüksek riski bilmelerine rağmen gerekli önlemleri almadıkları, “olursa olsun” anlayışıyla hareket ettikleri ve ortaya çıkabilecek sonucu kabul ettikleri vurgulandı.

150-yil-hapis-cezasi-istendi-gorevine-devam-ediyor.jpg

Bu kapsamda savcılık, sanıkların sel felaketinden “olası kast” kapsamında sorumlu tutulması gerektiği kanaatine vardı. Tartışmalara yol açan fotoğrafta yer alan isimlerin, hem davanın en üst sanığı hem de yargılamayı yapacak mahkemenin başkanıyla aynı karede bulunması dikkat çekti.

GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Hakkında “görevi ihmalden kaynaklanan olası kastla ölüme sebebiyet vermek” suçlamasıyla 150 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Bilal Kuşoğlu’nun, yargılama sürecine rağmen görevini sürdürmesi tartışma yarattı.

6 kişi hayatını kaybetmişti: Kamu görevlileri hakim karşısına çıkacak6 kişi hayatını kaybetmişti: Kamu görevlileri hakim karşısına çıkacak

Aynı dosyada, daha hafif suçlamalarla yargılanan tesis sahibi Bülent Bayrak tutuklu bulunurken, Kuşoğlu’nun Kırklareli Valiliği bünyesinde görevine devam etmesi, yetki kullanmayı sürdürmesi ve evraklara imza atması eleştirilere neden oldu. Süreci yakından izleyen Kırklareli Valisi Uğur Turan’ın da herhangi bir idari tasarrufta bulunmaması dikkat çekti.

sisli-vadi-davasinda-150-yil-hapis-cezasi-istendi-gorevine-devam-ediyor.jpg

Öte yandan, kamuoyunda tepki çeken fotoğrafla ilgili süreçte, İl Özel İdaresi çalışanı T.C.Ö. hakkında işlem yapıldı. Fotoğrafı çektiği iddiasıyla gözaltına alınan çalışan, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Altı kişinin hayatını kaybettiği sel faciasına ilişkin dosyada kısıtlama kararı bulunmazken, yalnızca fotoğrafla ilgili dosyada “kısıtlılık” kararı verilmesi ise sürecin seyrine dair soru işaretlerini artırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

