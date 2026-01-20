6 kişi hayatını kaybetmişti: Kamu görevlileri hakim karşısına çıkacak

Kırıkkale'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada'da ruhsatsız olduğu belirlenen kamp alanında meydana gelen sel felaketine ilişkin davada, hakkında soruşturma izni verilen 5 kamu görevlisi hakim karşısına çıkacak.

İĞNEADA İDDİANAMESİ KABUL EDİDLİ

5 Eylül 2023'te bölgede meydana gelen sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise yaralanmıştı. Olaya ilişkin açılan soruştuma kapsamında Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, tutuksuz sanıklar İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür Vekili Rahim Zobu, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür Vekili Yüksel Akış ile olayın yaşandığı dönem İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hüseyin Ören ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ufuk Gürsel hakkında, her bir maktul ve yaralı için ayrı ayrı ceza talep edildi.

Savcılık, sanıklar hakkında "olası kast ile ölüme sebebiyet verme" suçundan 20 yıldan 25'er yıla, "kasten yaralama" suçundan ise 9 aydan 1 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istedi.

İddianamede, İğneada beldesindeki işletmede 5 Kasım 2020 tarihinden itibaren ruhsat alınmaksızın 19 bungalov ve bir idari binanın kaçak olarak inşa edildiği, bu durumun bilinmesine rağmen tesisin faaliyetlerine devam etmesine ve yeni kaçak yapıların yapılmasına göz yumulduğu belirtildi.

Ayrıca iddianamede, 23 Mayıs 2022 tarihli il encümeni yıkım kararının uygulanmadığı ifade edildi.

Sanık Bilal Kuşoğlu'nun ifadesinde, Sisli Vadi bölgesindeki kaçak yapılardan selin meydana geldiği gün haberdar olduğunu, daha önce bölgeye hiç gitmediğini ve yıkımlara engel olmadığını ileri sürdüğü kaydedildi.

İsnat edilen suçlamaları kabul etmediğini belirten Kuşoğlu'nun, "Yıkılacak yapıların tespitinden sonra yıkım tarihlerinin belirlenerek vatandaşlara tebliğ yazılarını hazırlayıp benim imzamla tebliğ edilmesi sonucu yıkımlar gerçekleşmektedir. Bu konu ile ilgili bana sözlü bir şekilde yıkıma engel durumun olduğuna dair bir bildirim yapılmadı" şeklindeki ifadesine de iddianamede yer verildi.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianamede, sel olayında Ahmet Baki Şimşek, Rahile Şimşek, Mihriban Bağışlar, Selman Bağışlar, Suna Duman ve Ümit Solmaz'ın hayatını kaybettiği, Kerem Şimşek, Mila Duman ve Hüseyin Duman'ın ise yaralandığı hatırlatılarak, "sanıkların bu sonuçlardan sorumlu oldukları" değerlendirmesinde bulunuldu.

5 sanığın yargılanmasına, Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ilerleyen günlerde başlanacak.

İğneada'da meydana gelen selde 6 kişi hayatını kaybetmişti

NE OLMUŞTU?

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde 5 Eylül 2023'te sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı.

Devlet Su İşleri verilerine göre bölgenin son 500 yıldaki en yoğun yağışı aldığı belirlenmiş, 24 saatte metrekareye 196 kilogram yağış düşmüştü.

Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılmıştı.

Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomrukların yanı sıra köklerinden sökülen ağaçlar selde sürüklenerek bungalovların bulunduğu tesise ulaşmış, tomruklar ve ağaç kütüklerinin de etkisiyle bungalovlar sürüklenmişti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, tesiste kalan 12 kişiden haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmış, ormanda mahsur kalanlardan 6'sı selin olduğu gün kurtarılmıştı.

Bölgede 5 Eylül'de Rahile Şimşek ve Suna Duman'ın, 6 Eylül'de Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar'ın, 7 Eylül'de ise Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedeni bulunmuştu.