Sezgin Tanrıkulu: Bu düzenin değişmesi lazım

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kayapınar ilçesindeki Musa Anter Caddesi üzerinde kurulan semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Tanrıkulu: Süreç Suriye'ye kurban edilmemeli

"BU DÜZENİN DEĞİŞMESİ LAZIM. HER YERDE MÜCADELE ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Ziyaretin ardından konuşan Tanrıkulu, yurttaşların alım gücünden şikayetçi olduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Yurttaşlarımız alım gücünden müthiş derecede şikayetçiler. Bir emekli amcamız şunu ifade etti; '2 bin lirayla geliyoruz, zar zor. Ancak zorunlu ihtiyaçlarımızı alabiliyoruz. Meyve de alamıyoruz. Bakıp sadece yanından geçiyoruz'. Yine bir teyzemizin ifade ettiği cümle aynen şu; 'Vallahi zulümdür bu çektiğimiz.'

Sezgin Tanrıkulu: İnsan hakları savunucuları hedef haline geliyor

Hava soğuk. İnsanlar ondan dolayı çıkamıyorlar ama pazarlar tenhalaştı. Bakın öğle saatleri daha kimse yok. Akşam saatlerini bekliyorlar. Pazarcıların bana ifade ettiği güzel bir cümle var, biraz önce ifade etti; 'Pazar bir yoğurt gibidir. Sabah gelen kaymağını yer. Öğlen gelen yoğurdunu yer. Akşam gelen ayranını içer'. Yani şöyle tarif etti; en iyisini alanlar sabah gelirler, öğlen işte kalanlar olur; en sonunda en yoksullar gelirler. Artık fiyatlar düşmüş, seçilen seçilmiş, onları alırlar.

Yurttaşlarımızın hali bu. Sadece Diyarbakır'da değil, bütün Türkiye'de böyle. Dolayısıyla bu düzenin değişmesi lazım. Başta emeklilerle ilgili olmak üzere, yurttaşlarımızın alım gücünün ve refahının yükselmesi lazım. Bunun için her yerde mücadele etmeye devam edeceğiz. Dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz. Kimse umutsuz olmasın."