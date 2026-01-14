Sezgin Tanrıkulu: İnsan hakları savunucuları hedef haline geliyor

Sezgin Tanrıkulu: İnsan hakları savunucuları hedef haline geliyor
Yayınlanma:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, eski İHD İzmir Şubesi Eş Başkanı Ali Aydın’ın öldürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için takipçisi olacağını belirten Tanrıkulu, olayın arka planının titizlikle araştırılması gerektiğini ifade etti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi eski Eş Başkanı Avukat Ali Aydın, sabah saatlerinde İzmir’in Çiğli ilçesinde yürüyüş yaptığı sırada uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Başına aldığı darbeler sonucunda yaşamını yitiren Aydın'ın cansız bedeni, yürüyüş yaptığı güzergahta bulundu.

Son dakika |İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldüSon dakika |İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü

sezgin-tanrikulu.jpg

TANRIKULU: İHMALLER ZİNCİRİ VE OLASI BAŞKA BAĞLANTILAR TİTİZLİKLE ARAŞTIRILMALIDIR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ali Aydın’ın öldürülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tanrıkulu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi’nin eski Eş Başkanı, insan hakları savunucusu ve avukat Ali Aydın’ın, her sabah yürüyüş yaptığı güzergahta uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi hepimizi derinden sarsmıştır. Ali Aydın yalnızca bir avukat değil; yaşamını hak, adalet ve demokrasi mücadelesine adamış bir insan hakları savunucusuydu.

Emniyet tarafından yapılan açıklamada bir şüphelinin yakalandığı ve olayın uyuşturucu etkisi altında işlendiği yönünde beyanlar kamuoyuna yansımıştır. Ancak bu açıklamalar, böylesi ağır bir suçun tüm yönleriyle aydınlatılması gerekliliğini ortadan kaldırmaz. Olayın arka planı, ihmaller zinciri ve olası başka bağlantılar titizlikle araştırılmalıdır.

Türkiye’de insan hakları savunucularının hedef haline geldiği, şiddetin ve cezasızlık algısının giderek arttığı bir dönemdeyiz. Ali Aydın’ın öldürülmesi, bu iklimden bağımsız ele alınamaz.

Soruşturmanın şeffaf, etkili ve bağımsız biçimde yürütülmesi; olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için takipçi olacağız. Ali Aydın’ın ailesine, yakınlarına ve tüm insan hakları savunucularına başsağlığı diliyorum. Onun yaşamı boyunca savunduğu değerler, bizlere adalet ve hak mücadelesini sürdürme sorumluluğunu bir kez daha hatırlatmaktadır."

sezgin-tanrikulu.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Türkiye
Bütün mahalleyi internetsiz bırakan hırsızlar yakalandı
Bütün mahalleyi internetsiz bırakan hırsızlar yakalandı
CHP'li ismin annesini vahşice öldüren yeğenden akılalmaz savunma
CHP'li ismin annesini vahşice öldüren yeğenden akılalmaz savunma
Çocukları ile soğukta mahsur kaldı: İmdadına cezaevi personeli yetişti
Çocukları ile soğukta mahsur kaldı: İmdadına cezaevi personeli yetişti