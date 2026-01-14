Son dakika |İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi eski Eş Başkanı Avukat Ali Aydın, sabah saatlerinde yürüyüş yaptığı sırada uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, İzmir’in Çiğli ilçesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre Aydın, başına aldığı darbeler sonucunda hayatını kaybetti ve cansız bedeni yürüyüş güzergahında bulundu.

ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Aydın’ın cenazesi, incelemelerin yapılabilmesi için Buca Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

"BAŞINA TAŞLA VURMUŞLAR"

Halk TV Ege Temsilcisi Mustafa Akbaş, "İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz anlattı. Ali Aydın, İzmir Barosu'yla da birlikte çok yakın çalışan komisyonlarda da çalışan bir avukat kendisi. İzmir İnsan Hakları Derneği Eş Başkanı Ali Aydın. 2 çocuk babası, 60 yaşlarında. Sabah saat 04.30 05.00 gibi yürüyüşe çıkıyor evinden. Kendisinden daha sonra haber alınamıyor. İlk belirlemelere göre başının taşla ezildiği belirtiliyor. Şu an savcılığın incelemesinin sürdüğü belirtildi" dedi.

Sezgin Tanrıkulu: İnsan hakları ihlal ediliyor

İHD'DEN AÇIKLAMA: ÇOK ÜZGÜNÜZ

İnsan Hakları Derneği'den (İHD) konuya ilişkin açıklama geldi. İHD'nin açıklamasında, "Çok üzgünüz...Geçmiş dönemlerde İHD İzmir Şubesi Eş Başkanlığı ve İHD Bölge Temsilciliği yapan arkadaşımız Avukat Ali Aydın bugün uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmiştir Olay İHD üyesi avukat arkadaşlarımız ve İzmir Barosu tarafından takip edilmektedir. Olaya dair detaylar netleştirildikten sonra, gerekli bilgiler soruşturma gizliliği ilkesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ailesine, yakınlarına ve insan hakları savunucularına başsağlığı diliyoruz" denildi.

SAVCILIK'TAN AÇIKLAMA: "UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİ ALTINDA GERÇEKLEŞTİĞİNİ BEYAN ETTİ"

Olaya ilişkin savcılıktan ön bilgi olarak açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: