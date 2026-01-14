Son dakika |İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü

Son dakika |İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) İzmir eski Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü. Savcılık şüphelinin yakalandığını bildirdi. Şüphelinin suçunu kabul ettiği ve uyuşturucu madde etkisinde olduğunu iddia ettiği belirtildi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi eski Eş Başkanı Avukat Ali Aydın, sabah saatlerinde yürüyüş yaptığı sırada uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, İzmir’in Çiğli ilçesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre Aydın, başına aldığı darbeler sonucunda hayatını kaybetti ve cansız bedeni yürüyüş güzergahında bulundu.

ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Aydın’ın cenazesi, incelemelerin yapılabilmesi için Buca Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

"BAŞINA TAŞLA VURMUŞLAR"

Halk TV Ege Temsilcisi Mustafa Akbaş, "İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz anlattı. Ali Aydın, İzmir Barosu'yla da birlikte çok yakın çalışan komisyonlarda da çalışan bir avukat kendisi. İzmir İnsan Hakları Derneği Eş Başkanı Ali Aydın. 2 çocuk babası, 60 yaşlarında. Sabah saat 04.30 05.00 gibi yürüyüşe çıkıyor evinden. Kendisinden daha sonra haber alınamıyor. İlk belirlemelere göre başının taşla ezildiği belirtiliyor. Şu an savcılığın incelemesinin sürdüğü belirtildi" dedi.

Sezgin Tanrıkulu: İnsan hakları ihlal ediliyorSezgin Tanrıkulu: İnsan hakları ihlal ediliyor

İHD'DEN AÇIKLAMA: ÇOK ÜZGÜNÜZ

İnsan Hakları Derneği'den (İHD) konuya ilişkin açıklama geldi. İHD'nin açıklamasında, "Çok üzgünüz...Geçmiş dönemlerde İHD İzmir Şubesi Eş Başkanlığı ve İHD Bölge Temsilciliği yapan arkadaşımız Avukat Ali Aydın bugün uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmiştir Olay İHD üyesi avukat arkadaşlarımız ve İzmir Barosu tarafından takip edilmektedir. Olaya dair detaylar netleştirildikten sonra, gerekli bilgiler soruşturma gizliliği ilkesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ailesine, yakınlarına ve insan hakları savunucularına başsağlığı diliyoruz" denildi.

SAVCILIK'TAN AÇIKLAMA: "UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİ ALTINDA GERÇEKLEŞTİĞİNİ BEYAN ETTİ"

Olaya ilişkin savcılıktan ön bilgi olarak açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çiğli ilçesinde 14 Ocak 2026 günü sabah saatlerinde Evka-2 bölgesinde dağlık alanda bir erkek şahsa ait cansız beden bulunmuştur.

Olayın maktulünün A.A. (1957 doğumlu – emekli öğretmen, serbest avukat) olduğu belirlenmiştir. Konu ile ilgili başlatılan kapsamlı çalışmalar neticesinde, olayın şüphelisinin M.D.E. (1996 doğumlu) olduğu tespit edilmiş ve şahıs kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanmıştır.

Şüpheli şahsın, olayla ilgili yapılan ilk görüşmede suçu işlediğini kabul ettiği, olayın uyuşturucu/uyarıcı madde etkisi altında gerçekleştiğini beyan ettiği öğrenilmiştir.

Olayla ilgili adli tahkikat çok yönlü olarak devam etmektedir.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Siyaset
Son Dakika | Mansur Yavaş'tan su kesintisi toplantısı! Tüm iddialara yanıt veriyor
Son Dakika | Mansur Yavaş'tan su kesintisi toplantısı! Tüm iddialara yanıt veriyor
CTP Lideri Usar İncirli CHP Lideri Özel'i ziyaret etti
CTP Lideri Usar İncirli CHP Lideri Özel'i ziyaret etti