Sarıyer’de lodos nedeniyle tekne battı!
Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarından ardından İstanbul genelinde şiddetli lodos etkili olmaya devam ediyor. Lodosun hızı kent genelinde zaman zaman 85 kilometreye kadar çıkarken Sarıyer Büyükdere sahilinde bir balıkçı teknesi lodos nedeniyle battı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesi için yapılan uyarıların ardından, İstanbul ve çevre şehirlerde lodos etkisini göstermeye başladı ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.
BİR BALIKÇI TEKNESİ LODOS NEDENİYLE BATTI!
Lodos, günlük hayatı, hava ve deniz trafiğini olumsuz yönde etkilemeye devam ederken Sarıyer Büyükdere sahilinde bir balıkçı teknesi lodos nedeniyle battı.
TEKNE VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI!
Lodos sebebiyle batan tekne, ekipler tarafından vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.
Tekneyi kurtarma çalışmaları ve teknenin vinç yardımıyla rıhtıma çıkarıldığı anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.