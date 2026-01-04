Sarıyer’de lodos nedeniyle tekne battı!

Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarından ardından İstanbul genelinde şiddetli lodos etkili olmaya devam ediyor. Lodosun hızı kent genelinde zaman zaman 85 kilometreye kadar çıkarken Sarıyer Büyükdere sahilinde bir balıkçı teknesi lodos nedeniyle battı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesi için yapılan uyarıların ardından, İstanbul ve çevre şehirlerde lodos etkisini göstermeye başladı ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Lodos İstanbul’u esir aldı! Motosikletlilere İETT otobüsü siper olduLodos İstanbul’u esir aldı! Motosikletlilere İETT otobüsü siper oldu

BİR BALIKÇI TEKNESİ LODOS NEDENİYLE BATTI!

Lodos, günlük hayatı, hava ve deniz trafiğini olumsuz yönde etkilemeye devam ederken Sarıyer Büyükdere sahilinde bir balıkçı teknesi lodos nedeniyle battı.

istanbul-sariyerde-lodos-nedeniyle-ba-1097746-325844.jpg

TEKNE VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI!

Lodos sebebiyle batan tekne, ekipler tarafından vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

İstanbul yeniden beyaza bürünecek mi? AKOM'dan haftalık rapor geldiİstanbul yeniden beyaza bürünecek mi? AKOM'dan haftalık rapor geldi

Tekneyi kurtarma çalışmaları ve teknenin vinç yardımıyla rıhtıma çıkarıldığı anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Türkiye
Bir zehirlenme vakası daha: Ankara'da 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Bir zehirlenme vakası daha: Ankara'da 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Lodos fırtınası dev tankeri vurdu! Sürüklenen tanker karaya oturdu
Lodos fırtınası dev tankeri vurdu! Sürüklenen tanker karaya oturdu