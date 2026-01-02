İstanbul yeniden beyaza bürünecek mi? AKOM'dan haftalık rapor geldi

2025’i sert bir soğukla uğurlayan, 2026’nın ilk günlerinde ise kar yağışıyla beyaza bürünen İstanbul’da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağış nedeniyle 5 ilçede okullar tatil edilmişti. Ancak AKOM’un 2 Ocak tarihli raporuna göre hava, yön değiştiriyor. Güneyli rüzgârların (Lodos) etkisiyle sıcaklıklar hızlı bir yükseliş trendine giriyor.

İstanbul'dan kar tatili haberi geldi: 5 ilçede eğitime ara

AKOM RAPORUNDA KAR YOK HAVALAR DA ISINIYOR

Grafikte yer alan tahminlere göre bugün sabah saatlerinde 2 derece olan sıcaklık, gün içinde 9 dereceye kadar çıkarken; hafta sonu ve yeni haftanın ilk günlerinde 15-16 derecelere ulaşacak. Cumartesi ve pazar günleri parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüyle birlikte lodos fırtınası beklenirken, yağış öngörülmüyor. Pazartesi ve salı günleri de benzer şekilde yağışsız geçecek.

KAR YOK AMA FIRTINA VAR

AKOM, son raporunda özellikle rüzgâra dikkat çekiyor. Lodosun zaman zaman sert, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (60-85 km/s) esebileceği belirtilirken, haftanın ikinci yarısında ise hava yeniden değişiyor: Çarşamba günü hafif yağmur, perşembe günü ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

BAHAR TADINDA BİR ARA

İstanbul’a kartpostallık manzaralar sunan kar yağışı sonrası gözler yeniden beyaza çevrilmiş olsa da, AKOM’un haftalık raporu kısa vadede bahar tadında bir ara döneme işaret ediyor.