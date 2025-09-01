Sakarya’da ağaçlık alanda yangın!

Sakarya’nın Pamukova ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Fatih Caddesi yakınlarında meydana gelen olayda, bir geri dönüşüm tesisinin yakınında bulunan, çam ağaçlarının olduğu alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılırken çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ!

Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınırken yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

