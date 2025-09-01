Sakarya’da ağaçlık alanda yangın!

Yayınlanma:
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinin yanındaki çam ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle yayılırken alevler, itfaiye ekiplerinin çabaları sonucunda söndürüldü.

Sakarya’nın Pamukova ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Fatih Caddesi yakınlarında meydana gelen olayda, bir geri dönüşüm tesisinin yakınında bulunan, çam ağaçlarının olduğu alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılırken çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

agaclik-alanda-cikan-yangin-kontrol-alt-892657-265100.jpg

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ!

Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınırken yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Amasya’da yangın paniği! Garajda çıkan alevler kısa sürede yayıldıAmasya’da yangın paniği! Garajda çıkan alevler kısa sürede yayıldı

Türkiye'nin dört bir yanında alevlerle mücadele sürüyor! Orman yangınlarında son durumTürkiye'nin dört bir yanında alevlerle mücadele sürüyor! Orman yangınlarında son durum

Kaynak:DHA

Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Türkiye
TBB Başkanı Adalet Bakanı’nın önünde hukuki usulsüzlükleri sıraladı
TBB Başkanı Adalet Bakanı’nın önünde hukuki usulsüzlükleri sıraladı
Muğla'da 22 turizm tesisi için kapatma kararı
Muğla'da 22 turizm tesisi için kapatma kararı
Fiyatı 1 günde 400 liradan 150 liraya indi kapış kapış gitti
Fiyatı 1 günde 400 liradan 150 liraya indi kapış kapış gitti