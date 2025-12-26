Safi Arpaguş bir hemşehrisine daha kadro verdi

Diyanet İşleri Başkanlığında 8 Eylül 2025 tarihinde göreve başlayan Safi Arpaguş’un, kurumun kilit yönetim kadrolarına memleketi Amasya’dan isimleri getirmesi kurum içerisinde "hemşehricilik" tartışmalarını alevlendirdi.

KRİTİK KOLTUKLARA 'AMASYALI' İSİMLER

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, tartışmaların odağında yer alan son atama, Yatırım Emlak ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı koltuğuna Amasya doğumlu Şırnak Müftüsü Orhan Örnek’in getirilmesi oldu. Bu hamlenin yanı sıra, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü makamına yine bir Amasyalı olan Sinan Kazancı atanırken, Amasya İl Müftüsü Hamza Bayram’ın ise uzmanlık alanı dışındaki Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü görevine getirilmesi dikkat çekti.

"KURUM DAHA DA ZAYIFLAYACAK"

Başkanlık kaynakları kurum içerisinde adeta bir "Amasya rüzgarı" estiğini ifade ederken, yükselmek isteyen personelin özgeçmişlerinde kent ile olan bağlarını özellikle vurguladığı öne sürüldü. Bu durumun kurumun kurumsal kimliğine zarar verdiğini savunan başkanlık çalışanları, Ali Erbaş döneminden sonra başlayan yeni sürecin eş-dost atamalarıyla kurumu daha da zayıflatacağı endişesini dile getirdi.