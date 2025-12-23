Özgür Özel emekçi Hasan'ın acı kaderini açıkladı: Alman Hans 15 ayda alıyor

CHP lideri Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında birçok konu başlığına ilişkin konuştu. Konuşmasında, gitgide kötüleşen ekonomik şartlara da değinen Özel’in yaptığı Türkiye - Almanya kıyası acı gerçeği gözler önüne serdi.

“OLACAK İŞ Mİ BUNLAR?”

Vatandaşı ağır bir geçim mücadelesine sürükleyen ekonomik gidişata işaret ederek “Deprem sonrası yüzde 50 alınan ÖTV’yi yüzde 220’ye çıkar, 23 yıl boyunca her şeyden bu farkı al, bu fazla vergiyi al. Ondan sonra da 8 çeyrek altını emeklide 1,5 çeyreğe düşür. 7 çeyrek altın alan asgari ücretliyi ikiye düşür.” ifadelerine yer veren Özel, “Olacak iş mi bunlar?” sorusunu yöneltti.

“HANS ARABAYI ALMAK İÇİN 15 AY ÇALIŞIYOR”

CHP lideri, “Çok basit bir hesap, çok basit.” diyerek çok konuşulacak bir değerlendirme yaptı. “Aynı araba Almanya’da da satılıyor, Türkiye’de de satılıyor. Almanya’daki fiyatı 31 bin Euro Türkiye’deki fiyatı 2,5 milyon lira. 31 bin Euro Türkiye’de 1,5 milyon, ama bizim vergiler yüzünden 2,5 milyon liraya satılıyor. Bir Alman asgari ücretli var Hans. Bir de bizim asgari ücretli var, Hasan” sözlerini sarf eden Özel, “Aynı arabayı almak için Alman asgari ücretli Hans, 15 ay çalışıyor. Aldığı asgari ücreti hiç harcamayacak, biriktirecek. 15 ayda, bir yıl üç ayda 3 bin 100 Euro’yu topluyor.” açıklamasında bulundu.

“ALMANYA’DA DEMOKRASİ VAR TÜRKİYE’DE AKP’NİN KARA DÜZENİ”

“Hesap ortada” diyen Özel, “ Aynı araba Türkiye’deki 2,5 milyon lira. Bizim Hasan’ın bu parayı toplamak için yemeden içmeden 99 ay çalışması lazım. Bir tarafta 15 ay, bir tarafta 99 ay. Ne fark var arada? Almanya’da demokrasi var, Türkiye’de AK Parti’nin kara düzeni var. Başka hiçbir fark yok arada.” ifadelerini kullandı.