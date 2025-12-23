Son dakika | Özgür Özel haftalar sonra ilk kez grup kürsüsünde

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar:

2025 yılının son grup toplantısını yapıyoruz. Yaklaşık bir ayı geçen bir süredir, 35 gündür grup toplantılarımızı hem bütçe maratonu nedeniyle hem de birkaç haklı ve üzücü mazeretimizden ötürü yapamamıştık. Bugün yılın son grup toplantısında birlikteyiz.

Geride bıraktığımız yılı maalesef ağır sorunlar altında geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Zulmü de gördük, darbeyi de yaşadık, sıkıntıları hep birlikte omuzladık. En yakınlarımızın, evlatlarımızın kayıplarıyla sınandık. Ancak bugün burada bir yılın muhasebesini yapmak ve yeni yıla girerken umutları tazelemek üzere buradayız.

Konuşmama başlarken, Haziran ayında kaybettiğimiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız, kardeşim Ferdi Zeyrek’i; elim bir kazada kaybettiğimiz Ferdi Zeyrek’i... Hepimize siyasette nezaketi gösteren, adeta Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Cumhuriyet'in yaşayan ayaklı kütüphanesi olan ve ağaçlar gibi ayakta hayatına... hayatını kaybeden Genel Başkanımız Altan Öymen'i kaybettik.

Henüz daha 9 gün önce de doğduğum, büyüdüğüm ilçenin, Şehzadeler ilçesinin genç kadın belediye başkanını; 21 yaşından itibaren partimizde koşan, o ilçe belediyesinde, o 21 yaşındayken partiyi yüzde 6'dan yüzde 13'e çıkarmayı başarı saydığımız günde emek veren, sonra her adımında bizimle bir koşan, ilde yüzde 60, o ilçede parti tarihinde alınmış en yüksek oyla tek başına ittifaksız o ilçeyi kazanmayı başaran Gülşah Durbay kardeşimizi, evladımızı kaybettik.

Hepsinin... Ve Türkiye'nin dört bir yanında örgütümüze, partimize emek veren, bugün aramızda olmayan, 2025 yılında kaybettiğimiz bütün üyelerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. 2026'nın böyle büyük acılar getirmemesini temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum.

MECLİS AÇIK OLMASAYDI MENEMEN'DE OLACAKTIM

Meclis açık olmasaydı, pek çoğumuz gibi ben de her yıl olduğum gibi Menemen'de olacaktım. Bugün, Asteğmen Kubilay'ın ve Şevki ve Hasan... Bekçi Şevki ve Bekçi Hasan'ın katledilişlerinin 93'üncü yılı.

Kubilay Menemen'e asteğmen olarak gitti ve Cumhuriyetin ay yıldızlı bayrağına karşı manda ve himaye yanlılarının, ellerinde şeriat bayrağıyla dolaştıklarını, Cumhuriyete ve kurucusuna meydan okuduklarını, gördükleri yerde Türk bayrağını indirip şeriat bayrağı çektiklerini görünce, yanındaki iki bekçi arkadaşıyla birlikte bunların karşısına dikildi.

Gözü dönmüş caniler Kubilay'ı önce yaraladılar. Sonra yaralı bedenine işkence ettiler. Canlı canlı başını gövdesinden ayırdılar ve Cumhuriyete karşı Kubilay'ın başını Menemen'de gezdirdiler. O gün ve o günden beri Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, Cumhuriyet devriminin bekçileri; bunlara baş vereceklerini ama baş eğmeyeceklerini gösterdiler.

Kubilay'ı, şehadetinin 93'üncü yılında Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki ile birlikte rahmetle ve minnetle anıyoruz. Kubilay'dan bizlere kalan miras; vatanlarına, milletlerine, bayraklarına sahip çıkanların, o bayrağa el uzatanlara, o bayrağı indirmeye kalkanlara baş verecekleri, gerekirse baş verecekleri ama baş eğmeyecekleridir.

"SESİMİZİ DUYAN VAR MI?"

Yakında 6 Şubat geliyor ve biz birinci yıl dönümünde o büyük acıyı, içimizde yanan o sönmeyen ateşle, birinci yıl dönümünde karşılamaya hazırlanıyoruz. Bugün de aramızda depremde yakınlarını kaybedenler var. Onlar bu gruba, yakınlarını kaybettikleri apartmanlardan, sitelerden; o yıkıma sebebiyet veren ruhsatları verenleri, denetlemeyenleri, kolonları kesenleri, kötü inşaat yapanları yeterince yargılamadıkları için, haklarında kırmızı bülten çıkarılmadığı için, yurt dışına kaçanlar getirilmediği için, kamu görevlisi olanlara yargılama izni verilmediği için, yürüyen yargılamalarda yüzlerce kişinin ölümünden sorumlu olanların tutuksuz yargılanmalarına itiraz etmek için bu salona hep geldiler.

Ama bu sefer bu salonda bir başka endişeyle, yürek sızısıyla ve bir öfkeyle bulunuyorlar. Günlerdir de Meclis'in önündeler. Milletvekillerimiz, grup başkanvekillerimizle de görüştüler. Konuşulan 11. Yargı Paketi geliyor. Burada Covid ile ilgili düzenleme var. Bu haklı ve önemli bir beklenti. Ama bizden ne görsünler, ne duysunlar? Bu düzenlemenin içine, bu depremde hayatını kaybedenlerin acılarına sebebiyet veren, biraz önce saydığım sorumluluklara sahip kişilerin de bu Covid affından yararlanmasını..."

İzleyici Sıraları (Depremzede Aileler):

"Sesimizi duyan var mı?!"

"Sesimizi duyan var mı?!"

"Sesimizi duyan var mı?!"

"Adalet istiyoruz!"

"Hakkımızı istiyoruz!"

"Adalet istiyoruz!"

"Adalet istiyoruz!"

"Hak, hukuk, adalet!"

"Hak, hukuk, adalet!"

"BU AFTAN ASLA VE ASLA BU HAYATINI KAYBEDENLERİN ÖLÜMLERİNDEN SORUMLU OLANLAR YARARLANMAZ"

6 Şubat gecesi ve devamında enkaz altından sesini duyuramayanların yakınları buradan 'Sesimizi duyan var mı?' diye bağırıyorlar. Bu yüce çatının altında grubumuz bu düzenlemede, deprem suçlularının bu düzenlemeden yararlanmaması için elinden ne geliyorsa onu ve fazlasını yapacak. Size söz veriyorum.

Onların sesini biz duyduk. Ümit ediyorum Meclis'teki bütün milletvekilleri, bütün gruplar bu sesi duyarlar ve birtakım kirli lobilere alet olmak yerine, birtakım siyasi ilişkilere teslim olmak yerine bu sesi duyarlar ve bu aftan asla ve asla bu hayatını kaybedenlerin ölümlerinden sorumlu olanlar yararlanmaz.

2024 yılı bütçesi geçtiğimiz pazar gecesi Meclis'te kabul edildi. Öncelikle Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerimiz ve tüm milletvekillerimize, grubumuza, grup başkanvekillerimize; hem komisyon süreci hem de parlamentoda 14 gün boyunca verdikleri mücadele, halkın sorunlarına parmak basan, sorunu gören ama çözümü de söyleyen yaklaşımleri, dilleri için... Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy birliğiyle değiştirdiği programına uygun verdikleri, hiçbiri kabul edilmese de 49 önerge için ve ortaya koydukları iktidara hazır, Türkiye'yi yönetmeye hazır, Türkiye'nin bir sonraki bütçesini yapmaya gelip Meclis Genel Kurulu'nda da halkın bütçesini aslanlar gibi savunmaya hazır Cumhuriyet Halk Partisi grubuna yürekten teşekkür ediyorum.

"OHAL'DEN VAZGEÇMEYİP, OHAL ŞARTLARINDA BASKIN SEÇİM YAPIP REJİMİ DEĞİŞTİRENLER"

Neden bütçenin savunulması konusunu önemsiyorum? Çünkü rejime kasteden anayasa değişikliğini OHAL şartlarında değiştirdiler. 'Bir aylığına, bir buçuk aylığına, üç aylığına ilan ediyoruz ama bir aya kalmaz, bir buçuk aya kalmaz OHAL'i kaldırırız' diyenler; hatta iktidara geldiklerinde kendiliğinden sona eren iktidarlarının ikinci gününde, kendiliğinden süresi dolan OHAL'i uzatmamakla övünüp 'OHAL'i kaldırıyoruz' diyen parti, üç aylığına ilan ettiği OHAL'in içine üç yıl sığdırıp, içinde OHAL şartlarında anayasa değişikliğini Meclis'te görüştürüp -ki dünyadaki pek çok anayasada yasaktır bu- OHAL şartlarında kampanya yapıp, OHAL şartlarında seçim yapıp, OHAL şartlarında sandığı getirip referandum yapıp, son derece öncesi, sırası, sonrası şüpheli bir referandumla rejime kastedip, OHAL'den vazgeçmeyip, OHAL şartlarında baskın seçim yapıp rejimi değiştirenler... 'Verin yetkiyi, görün etkiyi.' Biz geldiğimizde ülkeyi şirket yönetir gibi yöneteceğiz bu yeni sistemle.

"BU SİSTEMDE BAKANLAR KURULU YOK"

Bu sistem... Ya bu sistemde Bakanlar Kurulu yok. Çünkü sistem hükümet sistemi, tek kişilik hükümet sistemi. Bir kişiyi seçecek millet, her şeyden o sorumlu olacak. Millet bir tek ona hesap soracak. 'Beş yıllığına seçeceksin, gerisine karışmayacaksın' diye demokrasiyle bağdaşmayan, demokrasi fikriyle taban tabana zıt; sandığı öncesini ibra edip sonrasına meşruiyet veren, devamında demokrasiye geçmişte yolsuzluğa bulaşan, devamında demokrasiden uzaklaşanlara hiçbir söz bırakmayan, milletvekilinin yüz yüze sözlü soru hakkını elinden alan, gensoru hakkını elinden alan, Meclis'in hükümeti düşürme hakkını elinden alan bir anayasa değişikliği getirirken 'Her şeyin sorumlusu benim, ben' diyen ve bugün bu bütçeden, bu fukaralık bütçesinden, bu sömürü bütçesinden, bu faiz bütçesinden sorumlu tek kişi; gelip de burada bütçesini savunmadı, savunamadı.

Allah kimseyi 'Verin yetkiyi' deyip yetkiyi alıp sonra yaptığı bütçeyi Meclis'te savunamayacak bir hale getirmesin.

"MUHALEFETE HAZIRLAR"

Ben Meclis grubumuzun komisyon ve Genel Kurul performansından memnunum. O yüzden teşekkür ettim. Neden memnunum? İktidara hazırlar. Tahmin ediyorum Erdoğan da görüyordur, ben AK Parti'nin performansından da çok memnunum. Doğruya doğru. Muhalefete hazırlar. İktidar perspektiflerini kaybetmişler. Yönetme kabiliyetlerini kaybetmişler. Artık karşımızda bir iktidar partisi yok, müstakbel bir muhalefet partisi var. Ana muhalefet olabilirler mi bilmem ama muhalefete hazırlar.

"MUHALEFET PARTİSİNE MUHALEFET EDEN BİR PARTİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Meclis Genel Kurulu'na baktığımızda ya da Plan Bütçe Komisyonu'na baktığımızda; bir tarafta sorunu gören, isyan eden, edilen isyanı duyan, çözüm öneren bir parti var: Cumhuriyet Halk Partisi. Öbür tarafta eleştiriyi ya duymayan -komisyon evresinde- ya da duyduğu eleştiriye hakaretle cevap veren, kendilerine verilen 80, 70-80 dakikalık kürsüleri... Ben 80 dakika ilk gün sorun-çözüm, sorun-çözüm anlatırken; 80 dakika o kürsüye çıkıp son gün hakaret eden, muhalefete muhalefet eden, ülkenin ana muhalefet partisine muhalefet eden bir partiyle karşı karşıyayız: Adalet ve Kalkınma Partisi.

"AK PARTİ SICAK SALONLARA HAPSOLAN, POLİTİKASIZ VE ÇARESİZ BİR PARTİDİR"

Sokakta, meydanda, eylemlerde, mitinglerde hep görüyorduk. "Ahlaki üstünlük bizde, psikolojik üstünlük bizde" diye. Ve şimdi görüyoruz; Meclis Genel Kurulu'nda da, komisyonda da, bu yüce çatı altında artık psikolojik üstünlük el değiştirmiştir. İktidar el değiştirmiştir. Mevcut iktidar fikren ve zikren iktidardan düşmüş, ana muhalefet fikren ve zikren iktidara oturmuş. İktidarın değişimi fikren ve zikren gerçekleşmişken, fiilen değişim için de millet sandığa gün saymaktadır. O yüzden bundan sonraki süreçte de AK Parti'nin artık kimsenin sesini duymayan, depremzedenin de sesini duymayan, açlığa mahkum ettiği emeklinin sesini duymayan, barınma sorunu olan hiç kimsenin sesini duymayan, 3.000 lira öğrenci kredisiyle günde bir çorba bile içemeyen öğrencinin sesini duymayan, açlık sınırının üçte ikisi asgari ücrete reva gördüklerinin sesini duymayan AK Parti; sıcak salonlara hapsolan, politikasız ve çaresiz bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ise sorunlara ve çözümlere hakim olan meydan meydan büyüyen, milli iradeye güvenen, gücünü yetkisini devletten, koltuktan değil milletten alan iktidar partisidir.

"19 MART SİVİL DARBESİ"

Değerli arkadaşlar, değerli vatandaşlarımız; AK Parti 2025'te işçiyi, emekliyi yüksek enflasyon ve faize ezdirirdi. 2025 enflasyon hedefi yüzde 17,5'tu. 17,5 enflasyon hedefi açıkladılar ve yılı yüzde 30'la bitirdiler. Bunu sorduğunuzda da utanmadan, çekinmeden, sanki 2-3 puanmış gibi "Enflasyon hedefimizden biraz saptık" diyorlar. Biraz dedikleri sapma yüzde 77. Hedef 17,5, gerçekleşen yüzde 30. O "birazcık" dediğinde fark şu: Bir mal veya hizmet, geçen seneden bugüne ne kadar zamlandıysa yarısını hedeflediler, öbür yarısını beceriksizliklerinden, hatta beceriksizlik de değil, kötü niyetlerinden dolayı sizin sırtınıza yüklediler. Gerçekleşen enflasyonun yarısı hedefti. Peki ne oldu? Demokrasilerde olur; bir hedef koyarsın tutmaz, sebebini irdelersin. Deprem olur hedef tutmaz, afet olur hedef tutmaz, küresel bir kriz olur etkilerinden etkilenmemen mümkün değildir, hedef tutmaz sapar. Allah göstermesin darbe olur, savaş olur hiçbir hedef tutmaz. Ne oldu geçen sene? Geçen sene ne oldu da bu hedef tutmadı? Ne olduğunu söyleyeyim: 19 Mart sivil darbesi oldu. 19 Mart sivil darbesi...

"YÜZDE 9 BİR GÜNDE DÜŞER Mİ"

Buradan bütün vatandaşlarımıza hatırlatırım. Bu darbenin maliyeti 160 milyar dolar. Devasa bir para. Emekliye lazım paranın 70-80 katı, asgari ücretliye lazım paranın 90 katı falan bir para. En iş çevrelerinin, ekonomi yazar çizerlerinin hiçbirisinin itiraz edemediği en görünür şekli; Türkiye'de İstanbul Borsası'nda işlem gören en büyük 100 şirket. Yüzde 9 bir günde düşer mi? Yüzde 9. Yüzde 0.1'lik kar artışı için didiniyor insanlar, 100 şirketimizin ortalaması bir günde yüzde 9 düşmüş. Bir başka gün yüzde 6. Bu yüzde 9 darbenin günü. Bu yüzde 6; 2 Eylül'de İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme eliyle kayyım atandığının yani bir partinin siyasi işlerine, bir başka partinin atadığı hakimin, bir başka partinin genel başkanının atadığı başsavcının kontrolündeki eski partili bir hakimin müdahalesine yüzde 6. Yüzde 4; Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapatma talebi yazısının iddianameyle birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Yargıtay'a yollandığı gün. Böyle düşüşler dünyada büyük depremler, büyük afetler olduğunda yaşanır ya da yaşanmaması için dünya kadar tedbir alınır. Ama Türkiye ekonomisine yapılanlar burada. Tersine kurultay davası ertelenince ancak kaybın yüzde 5,5'u geri geliyor. Ya da kurultay davasının düştüğü gün yüzde 5. Kurultay davasının Eylül ayında ertelendiğinde 6, düştüğü gün 5; toplam 11. Ekonomide bütün şirket karlılıkları, daha doğrusu şirket değerleri üzerinden görülen bu.

"BU DARBE OLMASAYDI ZAMMIN YARISI OLMAYACAKTI"

Peki vatandaşın gördüğü ne? İşte vatandaşın gördüğü, 30 olan enflasyonun aslında 17,5 olacak olması. Toplam enflasyon ki örneğin asgari ücretlinin enflasyonu Türkiye'de yüzde 63. O parayı temel gıdaya veriyor, o parayı kiraya veriyor, o parayı çocuğunun okul masrafına veriyor. Bunlar da yüzde 63 enflasyon. Paçalda, ortalamada yüzde 17,5 olacakken 30 olmuş. O da TÜİK'e göre, Tayyip Bey'i üzmeyen istatistik kurumunun verilerine göre yüzde 30 olmuş. Herkes şunu bilsin; geçen sene Aralık ayında kıymayı 700 liraya, 600 liraya alıyorsan, şimdi 800 liraya alıyorsan; bu darbe olmasaydı zammın yarısı olmayacaktı. Rakamlar bunu söylüyor.

"BU GÜZEL ÜLKEYE BUNDAN BÜYÜK KÖTÜLÜK OLMAZ"

19 Mart'ta Atatürk'ten emanet Cumhuriyetin kazanımı sandığa el uzatılmasaydı, dünyanın en bilindik metropollerinden birinde, 16 milyonu yönetsin diye seçilmiş, yüzde 50'nin üzerinde oyla, 1 milyon 100 bin kişi farkla seçilmiş Ekrem İmamoğlu'na darbe yapılıp da; bütün dünya "Ya İstanbul gibi metropolde bir seçim önce mazbataya çöküyorlar, bir seçim sonra Cumhurbaşkanı adayı olacak diye 30 yıl önce verdikleri diplomaya çöküyorlar, yetmiyor ertesi sabah adamın evine gırtlağına çöküyorlar, içeri koyuyorlar, tutukluyorlar, aylarca içeride tutuyorlar..." Bu Türkiye'de yatırım yapılır mı kardeşim? Ya Türkiye'nin kurucu partisinin, seçimlerde Cumhurbaşkanı seçtireceği adayının can ve mal güvenliği yok. Ülkenin kurucu partisinin İstanbul gibi metropolünde il başkanlığının güvencesi yok; 6.000 polisle atanmış getiriyorlar seçilmişin yerine. Bu memlekete gidilir mi? Yatırım yapılır mı? Tatil yapmaya korkar adam böyle memlekette. Böyle düşündürtüyor. Bu güzel ülkeye bundan büyük kötülük olmaz. Şu Muğla'nın, şu Antalya'nın bir ilçesini verseniz Avrupa'daki ülkenin tapusunu üstüne yaparlar. Böyle bir memleketin turizmine de, ticaretine de, ihracatına da böyle kötülük yapılmaz. Bir memleketin haysiyetine bu kötülük yapılmaz.

"BU EMEKLİYE BU MAAŞ VERİLİR Mİ? NEDEN FAZLASI VERİLEMİYOR? İŞTE BU DARBE YÜZÜNDEN VERİLEMİYOR"

Bugün günlüğü 200 lira, 300 liraya aldığı maaşın yarısını köhne, perişan otellere veren emekli; o soğuk odada yatarken şunu düşünüyor: "Ben bunu mu hak ettim bu kadar emeğin sonunda? Emekliyim ya, emek vermişim. Devlet takdir etmiş, çalışma artık demiş. Ben bakacağım sana demiş. Takatin yok, ben bakacağım, gençler çalışacak biz bakacağız demiş." Bu emekliye bu maaş verilir mi? Neden fazlası verilemiyor? İşte bu darbe yüzünden verilemiyor. 2026 yılında hiçbir başka mazeret yokken bu hükümet kendi enflasyon hedefini yarı yarıya tutturamıyorsa, yüzde 77 sapıyorsa artık bunun bir başka izahı yoktur.

"BU DARBE OLMASAYDI BUGÜN SENİN MAAŞIN DAHA ÇOK, KARNIN DAHA TOK OLACAKTI"

AK Partili olabilirsin başım gözüm üstüne, MHP'li olabilirsin başım gözüm üstüne. Ama bil ki bunlar sandığa sırt dönmeselerdi, kendileri kazandıklarında baş tacı yaptıkları milli iradeye, ta Ekrem İmamoğlu'nun ilk kazandığı İstanbul seçiminde "mundar oldu" deyip seçimi yenilemeselerdi; 5 yıl bütün kötülüklerine rağmen karşısına çıkardıkları başbakanı, meclis başkanını, en güvendikleri bakanını her seferinde artan farklarla yenmeseydi ve yendiği için bu sandığa el uzatıp bu darbe olmasaydı; bugün senin maaşın daha çok, karnın daha tok olacaktı.

