Ordu’da yangın paniği!
Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Mustafakemalpaşa Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katındaki Sezer E.’ye ait hırdavat dükkanının bahçesinde saat 09.30 sıralarında yangın çıktı.
ALEVLER DİĞER KATLARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ!
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dükkana ait inşaat malzemelerinin bulunduğu bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık müdahalesiyle apartmanın diğer katlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
YANGINA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI!
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla, ekipler tarafından inceleme başlatıldığı ifade edildi.
DHA