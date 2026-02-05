Ordu’da yangın paniği!

Yayınlanma:
Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katındaki hırdavat dükkanın bahçesinde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Mustafakemalpaşa Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katındaki Sezer E.’ye ait hırdavat dükkanının bahçesinde saat 09.30 sıralarında yangın çıktı.

whatsapp-image-2026-02-05-at-16-12-50.jpeg

ALEVLER DİĞER KATLARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tüm Kanada o kahraman Türk'ü konuşuyor! Yangında çıplak elle camı kırıp yaralıyı sırtladıTüm Kanada o kahraman Türk'ü konuşuyor! Yangında çıplak elle camı kırıp yaralıyı sırtladı

Dükkana ait inşaat malzemelerinin bulunduğu bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık müdahalesiyle apartmanın diğer katlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın! "Sütlaç" tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadıBeyoğlu'nda 5 katlı binada yangın! "Sütlaç" tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

YANGINA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI!

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla, ekipler tarafından inceleme başlatıldığı ifade edildi.

DHA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

