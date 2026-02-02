Tüm Kanada o kahraman Türk'ü konuşuyor! Yangında çıplak elle camı kırıp yaralıyı sırtladı

Kanada'nın Ontario eyaletinde meydana gelen 17 araçlık korkunç zincirleme kazada, alevlerin arasından yaralıları kurtaran Türk vatandaşı Işık A. kahraman ilan edildi. Kazazedelerden biri, "Beni o araçtan çıkarmasaydı ölmüş olurdum" diyerek hayatını Işık'a borçlu olduğunu söyledi.

Salı günü Trenton yakınlarındaki 401. Otoyolu’nda meydana gelen ve 17 aracın karıştığı kazada, yanan araçların arasında mahsur kalan sürücüleri güvenli bölgeye taşıyan bir adam, gösterdiği cesaretle "yardımsever kahraman" olarak övülüyor. Olay yerindeki görgü tanıkları onun kahramanlığını anlatırken, Mississauga'da yaşayan nakliye firması sahibi Işık A., tevazu göstererek yaptığının kahramanlık olmadığını belirtti. Perşembe günü The Intelligencer gazetesine konuşan Işık, zor durumdaki insanlara yardım etmek için harekete geçtiğini ve "insanlara destek olabildiği için kendini şanslı hissettiğini" ifade etti.

SOYADINI GİZLİ TUTTU

Soyadının yayınlanmasını istemeyen Işık A., kaza anını anlattı. Sabah saat 08.00 sularında Glen Miller Yolu'nun bir kilometre doğusunda, göz gözü görmeyen tipi altında gerçekleşen kazada, insanların güvenliğini sağlamak için hızla harekete geçtiğini belirtti. Olay yerine Quinte West İtfaiyesi ve Ontario Eyalet Polisi müdahale ederken, otoyol saatlerce trafiğe kapandı ve kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

İtfaiye Şefi John Whelan, gökyüzünü siyah dumanların kapladığı ve otoyolun metal yığınına döndüğü olayda, yanan bir tırı söndürmek için 35 itfaiyeciyle mücadele ettiklerini açıkladı.

ESKİ TIP ÖĞRENCİSİ, MÜHENDİS VE ŞOFÖR

Ottawa'ya kapalı kasa kamyonet süren Işık, yoğun kar yağışı nedeniyle duran araçlara çarpan üçüncü kişiydi. Kendi aracından indikten sonra, arkadan gelen araçların park halindeki diğer araçlara çarpmasıyla oluşan kaosta, Işık hemen ezilen araçları kontrol etmeye başladı.

40 yaşındaki Işık, üniversitede tıp eğitimi aldığını ancak daha sonra mühendislikten mezun olduğunu belirtti. Doktor olmadığını vurgulayan Işık, 9 yıl önce Kanada'ya taşınmadan önce Türkiye'de kapsamlı bir İlk Yardım eğitimi aldığını ve fırtınada bu bilgilerini kullandığını söyledi.

YANAN ARAÇTAN CAN KURTARDI

Işık, yanan bir tırın yanında alev almaya başlayan bir aracın arka camını, içeride kimsenin olup olmadığını kontrol etmek için kırdı. Bu sırada sol elinden ve iki parmağından yaralandı. Camı kırdığında, sürücü koltuğundaki kadının araçtan çıkmaya çalıştığını ve yere düştüğünü gördü.

Işık o anları şöyle anlattı: "İsmini bilmiyorum ama bir kadını ateşin yanından kaldırıp aldım. Sadece o kadının mavi gözlerini hatırlıyorum, büyük bir şok içindeydi."

"BENİ O TAŞIDI, ÖLMEKTEN KURTARDI"

Kurtarılan o kadın, Trenton sakini Theresa Rozendaal'dı. Perşembe günü konuşan Rozendaal, Işık'ın cesaretinin hayatını kurtardığını söyledi. Görüş mesafesinin çok düştüğü anda makaslayan bir tıra çarptığını, ardından arkadan gelen başka bir tırın da kendi aracına çarptığını belirten Rozendaal, "Bana çarpacak diye bağırdığımı hatırlıyorum" dedi.

İki çarpışmanın etkisiyle bayılmak üzere olan Rozendaal, aracı alev almaya başlarken dışarı çıkmayı başardı ancak yere yığıldı. Rozendaal, "Bacaklarım tutmadı ve bayıldım. Beni o (Işık) yerden kaldırdı ve taşıyıp uzaklaştırdı. Bana adımı sordu ve 'Uzaklaşmalısın, yangın var' dedi. Eğer beni kaldırmasaydı ölmüş olurdum, kurtarılmış hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen Rozendaal, Işık'a minnettar olduğunu ve bir gün ona teşekkür etmek için ev yemeği pişirmek istediğini belirterek, "Ona sarılıp teşekkür edebilseydim bu beni çok mutlu ederdi" dedi.

YARALI ELİYLE KAR KÜREDİ

Olayın bir diğer tanığı emlakçı Jacqueline Pennington ise, Işık'ın Rozendaal'ı sırtında taşıyarak alevlerden uzaklaştırdığını gördü. Pennington, "Onu benim arabama getirdi, ısıtıp durumunu kontrol ettik. O sırada her yer yanıyordu" dedi.

Pennington, Işık'ın kaosun ortasında diğer sürücülere de ilk yardım uyguladığını, sık sık gelip kendi oğlunun durumunu kontrol ettiğini anlattı. Işık'ın bir kürek bularak, Pennington'ın aracını ve oğlunu kurtarmak umuduyla yaralı ve çıplak eliyle kar kürediğini belirten tanık, "Ona eldiven verdim ama eldivenleri kana bulamak istemediği için reddetti. Yaralı eliyle soğukta oğlum için uğraşması unutulmazdı" şeklinde konuştu.

İtfaiye yetkilileri, hava koşullarının ağırlığına ve karışan araç sayısına rağmen kazada can kaybı yaşanmamasının büyük bir şans olduğunu belirtti.