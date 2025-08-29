Muğla'da kaza: Motosikletin sürücüsü öldü!

Muğla'da kaza: Motosikletin sürücüsü öldü!
Yayınlanma:
Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar (23) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Yalıçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Yalıçiftlik istikametine ilerleyen S.A. (81) yönetimindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Rıdvan Acar'ın kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

motosiklet-6.jpg

Kazada motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar, savrularak yola düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Acar'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

motosiklet-5.jpg

Savcının incelemesinin ardından Acar'ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü S.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Van'da yaşayan Rıdvan Acar'ın ilçeye çalışmak için geldiği öğrenildi.

hafif-ticari-aracla-carpisan-motosikleti-887530-263753.jpg

motosiklet-4.jpg

Kaynak:DHA

