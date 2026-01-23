Mardin'de şüpheli kadın ölümü: 14 yaşındaki çocuk vurulmuş halde bulundu

Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Şahverdi Mahallesi Çavuşlu mezrasında akşam saatlerinde çarpıcı bir olay yaşandı. Anne ve babası için Antalya'da çalıştığı için halasında kaldığı belirtilen 14 yaşındaki Nur Banu Ötünç, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

KÜÇÜK ÇOCUKLARIN ÇIĞLIKLARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Öğrenilene göre olay günü, halası taziye ziyaretine, eniştesi ise ilçe dışına gittiği için Nur Banu, 3-4 yaşlarındaki iki kuzeniyle evde yalnız kalmıştı. Akşam saatlerinde evin önünden geçen bir çoban, pencerede ağlayarak yardım isteyen iki küçük çocuğun farkına vardı. Çocuklar, avluda köpek olduğu için dışarı çıkamadıklarını söyledi. Çoban, çocukları evden çıkarmayı başardı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ardından çoban ve olay yerine gelen köylüler evin içinde, tabancayla vurulmuş halde 14 yaşındaki Nur Banu Ötünç'ü buldu. Hemen yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Nur Banu Ötünç'ün hayatını kaybettiği tespit edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Nur Banu'nun cenazesi, ilk olarak Derik Devlet Hastanesi'ne, ardından otopsi yapılması için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç ölüm sebebi otopsi ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.