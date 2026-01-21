Beyoğlu'nun arka sokağında İngiliz profesörün şüpheli ölümü! Şırınga ile bulundu

Yayınlanma:
İstanbul Beyoğlu’nda, yaklaşık dört yıldır Türkiye’de yaşayan ve son dönemde evsiz kaldığı belirtilen 45 yaşındaki İngiliz vatandaşı John Paul Goss, misafir olarak konakladığı arkadaşının evinde ölü bulundu. Goss'un İngiltere'de profesörlük yaptığı iddia edildi.

19 Ocak Pazartesi günü Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Goss’un kaldığı odaya giren barmen arkadaşı Civan Necmi G., İngiliz misafirini koltukta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Goss’un hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, hayatını kaybeden adamın kolunda kemer bağlı olduğu; yanında ise şırınga, kaşık ve uyuşturucu enjekte etmede kullanılan çeşitli malzemeler bulunduğu tespit edildi.

"KENDİ ÜLKESİNDE PROFESÖRDÜ" İDDİASI

Çevredeki esnafın verdiği bilgilere göre, John Paul Goss’un kendi ülkesinde profesör olduğu ve akademik bir geçmişe sahip olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili konuşan mahalle esnafı Abdurrahman Tekin, "Polisler geldiğinde evde ölü bulunmuş. Arkadaşları falan da vardı. Burada polislere ifade verip gittiler. Kendi ülkesinde profesörmüş. Bayadır da buradaymış. Pasaportuyla evrakları çalındığı için, çıkartamamış. Dün de herhalde pasaportların her şeyini çıkartmış. Sabah gidecekmiş. Evinde ölü bulunmuş" dedi.

ARKADAŞININ İFADESİ: "MADDE BAĞIMLISIYDI"

Goss’u yaklaşık bir aydır evinde misafir eden barmen Civan Necmi G., polise verdiği ifadede, Goss ile çalıştığı eğlence mekanında tanıştıklarını söyledi. Arkadaşının evsiz kalması üzerine ona kapısını açtığını belirten Civan Necmi G., Goss’un madde bağımlısı olduğunu ve olaydan önceki gece birlikte alkol aldıklarını ifade etti. Sabah saatlerinde arkadaşını uyandırmak istediğinde ise cansız bedeniyle karşılaştığını dile getirdi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP'TA BELİRLENECEK

İngiliz vatandaşının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kolundaki kemer ve evdeki malzemeler uyuşturucu kaynaklı bir ölümü işaret etse de, savcılık "şüpheli ölüm" kaydıyla soruşturmayı derinleştiriyor. Goss’un geçmişine ve Türkiye’deki faaliyetlerine dair detaylı incelemeler sürüyor.

