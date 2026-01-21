Ailesini katletmişti: Yeni delil ortaya çıktı

İzmir Torbalı'da ihbar üzerine bir apartman dairesine giden polis ekipleri, anne Hatice Avcı (54), baba Şadi Avcı (67) ve büyük oğulları Mehmet Avcı’yı (33) silahla vurulmuş halde buldu. Farklı odalarda vurularak ölmüş halde bulunan aile bireyleri Mehmet Avcı’nın anne ve babasını öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimalini güçlendirsede, cinayet büro ekipleri şüphe uyandıran detaylar yakaladı.

Mehmet Avcı’nın bulunduğu odanın yerleşimi, silahın konumu ve olay yerindeki bazı detaylar şüpheleri desteklerken kamera kayıtlarında M.A.'nın eve gelen son kişi olduğu belirlendi. M.A. cinayeti reddederken ortaya yeni bir detay daha çıktı.

AİLESİNİ KATLETMİŞTİ... YENİ DELİL ORTAYA ÇIKTI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; olayda kullanılan tabancada parmak izi olmaması soruşturmanın derinleşmesine neden oldu. Cinayet aletindeki izlerin bilinçli olarak silindiği belirlenirken olay günü Torbalı’ya gelen M.A.’nın pamuk, kolonya ve eldiven satın aldığı kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı.

M.A. yakın takibe alınırken cinayetlerin faili olduğu belirlendi. Emniyette ve savcılıkta verdiği ifadelerde cinayetleri reddeden M.A.'nın üzerindeki kıyafetlere el konularak kriminal incelemeye gönderildi.

Katil komşunun bebeğinin izlediği video ile bulundu! Şeytanın aklına gelmeyecek planı böyle bozuldu

Yapılan incelemeler, M.A.’nın kıyafetlerinde barut izi olduğunu gösterdi. Ortaya çıkan yeni delil M.A.'nın silah kullandığını ortaya koyarken dedektifler cinayetlerin planlı şekilde işlediğini belirledi.

Şüphelinin önce annesini, ardından babasını farklı bir odada öldürdüğü, son olarak eve gelen ağabeyi Mehmet Avcı’yı salonda vurarak hayatına son verdiği tespit edildi.

Cinayetlerin ardından silahı ağabeyinin yanına bırakan M.A.’nın, olayın anne-baba cinayeti sonrası intihar gibi görünmesini sağlamaya çalıştığı değerlendirildi. Maddi durumunun iyi olmadığı belirlenen şüphelinin, cinayetleri miras nedeniyle işlediği kanaatine varıldı.