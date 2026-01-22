26 yaşındaki genç yalnız yaşadığı evde ölü bulundu!

Yayınlanma:
Karaman’da, yakınlarının 2 gündür haber alamadığı Mehmet Badan (26), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Karaman’ın Tabduk Emre Mahallesi 1554 Sokak’ta bulunan evinde yalnız yaşayan 26 yaşındaki Mehmet Badan'a 2 gündür telefonla ulaşamayan yakınları, bugün saat 12.30 sıralarında evine gitti. Yakınları eve girdiklerinde, Badan’ı hareketsiz yatarken buldu.

yalniz-yasadigi-evinde-olu-bulundu-1129086-335229.jpg

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ!

Bunun üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrasında olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve intikal eden sağlık ekipleri, Mehmet Badan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda darp veya yara izi bulunmayan Mehmet Badan'ın cansız bedeni otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

yalniz-yasadigi-evinde-olu-bulundu-1129088-335229.jpg

OLAY İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Mehmet Badan’ın kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceği bildirildi. Olay ile ilgili başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği kaydedildi.


Kaynak:DHA

