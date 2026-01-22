Sokak ortasında bayıldı: Evinde ölü bulundu! Eskişehir’de şüpheli ölüm

Sokak ortasında bayıldı: Evinde ölü bulundu! Eskişehir’de şüpheli ölüm
Yayınlanma:
Arkadaşlarıyla içki içtikten sonra sokak ortasında bayılan şahıs, babası tarafından eve taşındı. Sabah saatlerinde ise evinde ölü bulundu! Eskişehir’deki şüpheli ölüm araştırılıyor.

Eskişehir’de içki içtikten sonra fenalaşan inşaat işçisi Eren Karakaya (28), yığıldığı sokaktan babası tarafınan eve taşındı. Sabah saatlerinde odasına giren ailesi, Eren'i yatağında ölü buldu.

SOKAK ORTASINDA BAYILDI... EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!

Olay, Tepebaşı ilçesi Sazova Mahallesi Goncalar Sokak’ta meydana geldi. İnşaat işçisi Eren Karakaya, saat 02.30 sıralarında arkadaşlarıyla evine 500 metre uzaklıktaki Güldeste Sokak'ta alkol aldıktan sonra yere yığıldı. Eren’in arkadaşları, babasına haber verdi.

Baba Karakaya, Eren’i sokakta yattığı yerden kaldırıp eve getirdikten sonra yatağına yatırıp, odadan ayrıldı. Sabah saatlerinde Eren Karakaya’nın odasına giren ailesi, yatağında hareketsiz yatarken buldu.

sokak-ortasinda-bayildi-evinde-olu-bulundu-eskisehirde-supheli-olum-2.jpg

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinde Eren Karakaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi, yüz ve el bölgesinde yüzeysel kesiler olduğu tespit edildi.

ESKİŞEHİR’DE ŞÜPHELİ ÖLÜM

Eren Karakaya’nın şüpheli görülen ölümünü üzerine soruşturma başlatıldı.

Karakaya’nın cesedi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

