Konya’da akılalmaz olay! Küçücük çocuklar makyajlarını beğenmedi diye bıçakla kapısına dayandı

Yayınlanma:
Konya’da meydana gelen akılalmaz olayda, 5 kız öğrenci okulda makyajlarını beğenmediği için tartışma yaşadıkları 12 yaşındaki Z.D.K.'nin evini bıçakla bastı. Öğrenciler, evin kapısını tekmeleyerek küfürler yağdırırken o anlar Z.D.K. tarafından cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Konya’nın Meram ilçesine bağlı Havzan Mahallesi’nde 2 Ekim günü meydana gelen akılalmaz olayda, Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu'nda eğitim gören Z.D.K., okul çıkışında bir arkadaşıyla birlikte eve geldi. Daha sonra, okulda makyajlarını eleştirdiği için tartıştıkları 13 ile 14 yaş aralığındaki 5 kız öğrenci kapıya geldi ve Z.D.K.’den dışarı çıkmasını istedi. Öğrencilerden birinin elinde bıçak olduğunu fark eden Z.D.K. kapıyı açmadı. Bunun üzerine 5 kız, küfrederek apartmandan ayrıldı.

whatsapp-image-2025-10-14-at-14-43-10.jpeg

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA DA YANSIDI!

Z.D.K., o anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydederken kapı dürbününden de görüntülemeye çalıştı. 5 kızın apartmana girdiği anlar da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Diğer taraftan kız öğrencilerin ellerinde bıçakla Z.D.K.'nin evinin adresini öğrenmek için bir bakkalın çırağını köşeye sıkıştırdığı anlar da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

whatsapp-image-2025-10-14-at-14-45-15.jpeg

“KIZIM KAPIYI AÇMIŞ OLSAYDI VAHİM OLABİLİRDİ”

Kızının hayatından endişe ettiğini ifade eden Mesut Kızılok, korkunç olaya ilişkin, "5 kişilik bir kız grubu, kızım evdeyken geliyorlar. Evde herhangi bir aile bireyi yoktu. Birinin elinde de bıçak olduğunu görüyoruz. Kamera kayıtlarına da yansıyor. Eve geldiklerinde pencereye tırmanmak istiyorlar, eve giriş noktası arıyorlar. Benim bunlardan anladığım eve girselerdi, Allah korusun istenmeyen sonuçlar olabilirdi. Bu istenmeyen bir durum. O çocuklar adına da çok üzülüyorum. O çocuklar da bizim geleceğimiz ve yaşları çok küçük. Maalesef nereden böyle bir özentiye kapılıyorlar bilmiyorum ama kızım kapıyı açmış olsaydı bunun sonuçları vahim olabilirdi" ifadelerini kullandı.

whatsapp-image-2025-10-14-at-14-43-36.jpeg

“HAYATİ TEHLİKESİ OLDUĞU İÇİN OKULA GÖNDEREMİYORUM”

Mesut Kızılok, sözlerinin devamında, "Polise şikayetçi olduk ve bir dosya oluşturduk. Ülkemizin gündemlerinden biri de maalesef akran zorbalığı. Bunun cinayetle sonuçlananları var, yaralanan çocuklar var. Hiçbirimizin çocuğunun böyle olmasını istemiyorum. Bunun nedenleri araştırılıp, gerekli merciler tarafından önlemi alınmalı.” ifadelerini kullandı.

Sınıf arkadaşını hastanelik etti nedenini duyan 'pes' dedi!Sınıf arkadaşını hastanelik etti nedenini duyan 'pes' dedi!

“Çocuğumun psikolojisi bozuldu.” sözlerini sarf eden Kızılok, “Ben çocuğumun hayati tehlikesi olduğu için okula gönderemiyorum. Hayati riski olduğu için eğitiminin yarıda kalacağını bildiğim için gönderemiyorum. Çünkü kimseye güvenemiyorum" dedi. Öte yandan, ailenin şikayetinin ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:DHA

