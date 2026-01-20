Kızının gözleri önünde eşini vurup 2 yaşındaki bebeğin de başına silah dayamış

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Hacivat Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Ahmet Yıldız isimli saldırgan, boşanma aşamasında olduğu Tuğçe Yıldız’a tabancayla ateş etti. Tuğçe Yıldız, göğsüne ve karnına isabet eden mermilerle ağır yaralanırken ameliyata alınan 1 çocuk annesinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Olayın ardından polis merkezine gidip teslim olan Ahmet Yıldız, ifadesinde eşini, kendisini birçok kez aldattığını ileri sürdüğü belirtilirken Yıldız’ın ayrıca olaydan önce sanal medya hesabından, “Bilip, bilmeden üzdüğüm kim varsa kusura bakmasın. Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı” paylaşımı yaptığı görüldü. Ahmet Yıldız, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

KORKUNÇ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI!

Yaşanan korkunç olayın, çiftin 5 yaşındaki kızları N.Y.’nin gözü önünde yaşandığı ortaya çıkarken N.Y.’nin olayın ardından koşup, aynı mahallede oturan teyzesi Eda Akdeniz’in evine giderek haber verdiği belirtildi. Eda Akdeniz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hazırlıkları bitirdik. Gece yarısı sıralarında ben eve geldim. Gece uyurken rüyasını gördüm. Tuğçe’nin evi çok karışıktı. Saat 07.00 sıralarında kalktım. Tuğçe’nin evine gittim, koltukta uyuyordu. Uyandırdım ve bir sıkıntı olup olmadığını sordum. O da herhangi bir problemin olmadığını söyledi. Ben de ‘Doğruyu söyle, ben rüyamda gördüm. Çok kötü rüya gördüm’ dedim. Yine sıkıntı olmadığını, sadece eşinin para istediğini, vermeyince tartıştıklarını, bu nedenle yeğenimin babasını itekleyerek, ‘Biz seni istemiyoruz, sen anneme kötü davranıyorsun, sürekli dövüyorsun’ diye tepki verdiğini söyledi. Ben de kız kardeşimi alarak bizim eve getirdim" ifadelerini aktardı.

BEBEĞİN BAŞINA SİLAH DAYAMIŞ!

Kız kardeşinin bir süre sonra evine döndüğünü ifade eden Akdeniz, yeğeni N.Y.’nin olay günü panikle kapısına geldiğini söyledi ve "Yeğenim N.Y. kapıya gelerek ‘Teyze koş annem kanlar içinde’ dedi. Bu sırada benim 2 yaşındaki oğlum kucağımdaydı, oğlumla birlikte arka sokaktaki Tuğçelerin evine gittim. Eve girdiğimde Ahmet kız kardeşimin karnına, göğsüne ateş etmiş, tabancayı başına dayamış.” ifadelerini kullandı.

“Ben de ‘Bırak kardeşimi’ dedim ve eline vurdum. Bu sırada tabanca ateş aldı ve kız kardeşimin bileğine isabet etti.” diyen Akdeniz, “Ahmet bunun üzerine oğlumu dizlerinin arasına aldı ve tabancayı oğlumun başına dayayıp ‘Bak öldürürüm’ dedi. Ben de ‘Öldürüyorsan öldür, kız kardeşimi rahat bırak’ dedim. Sonra teyzem geldi ve bağırmaya başladı. Bu sırada kaçmış gitmiş." sözlerini sarf etti.

“KIZ KARDEŞİM HALA YOĞUN BAKIMDA”

Sözlerinin devamında, “Şüphelinin ifadeleri yalan. Benim kardeşim onu sevmeseydi ikinci şansı vermezdi. Öyle bir şey olsa, 7-8 ay Giresun’da köyde kaldık, aldatma olayları olsa boşardı. Niye boşamadı ki? Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Onların 5 yaşında bir kızları var. Olay günü bana, ‘Siz gittikten sonra para istedi. Annem vermeyince kavga ettiler. Anneme ateş etti. Annem kanayınca ben de korktum odaya kaçtım’ diyor.” ifadelerini kullanan Akdeniz, “Bu çok kötü bir canilik. Düşünsenize 5 yaşında çocuğunuzun gözleri önünde nasıl anneyi kanlar içinde bırakırsın? Kız kardeşim hala yoğun bakımda. Damardan besleniyor.” dedi.

Akdeniz, “Aralarında bir sıkıntı yoktu. Sadece kız kardeşimin eşi çok kıskançtı. Kız kardeşim de onun huyuna gidiyordu ama o gün tek sıkıntı paraymış. Ondan önceki tartışma konuları da Ahmet’in baskıcı olmasıydı. Benim yanıma bile gelmesini istemiyordu. Evden dışarı çıkmasını istemiyordu. Sadece çalışmasına müsaade ediyordu. Çalışmasını ve parayı kendisine getirmesini istiyordu. 5 yaşındaki yeğenimi de çok dövüp, itiyormuş. Yeğenim, ‘Ben babamdan nefret ediyorum, babamı sevmiyorum’ diyor zaten.” ifadelerine yer verdi.

“HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ”

Yaşanan olay sebebiyle oğlu ve yeğeninin psikolojilerinin bozulduğunu belirten Akdeniz, “Yeğenimin psikolojisi altüst olmuş durumda. Kapıdan herkese anlatıyor. Olayı anlatıyor. ‘Ben annemle oturuyordum, sonra babam annemi kanlar içinde bıraktı. Ben de korktum dolaba kaçtım’ diyor. Olay anına şahit olmuş. Annesini öyle görünce kaçmış, dolaba saklanmış. Bir haftadır hiçbir şey yemiyor. İnşallah en ağır cezayı alır. Biz adalete güveniyoruz. Yeğenim bile ‘Allah çıkarmasın onu oradan, annemi, beni perişan etti’ diyor. Kadın olmak çok zor. Kadın cinayetleri yeterince arttı. İnşallah hak ettiği cezayı alır. Kız kardeşimi vurdu, 2 yaşındaki oğlumun başına silah dayadı. Oğlum olaydan sonra konuşmuyor. Yeğenim ve oğlum bir şey yemiyorlar. Biz sadece hak ettiği cezayı alsın istiyoruz. Çıkmasın oradan, ömür boyu yatsın” ifadelerini kullandı.