Antalya'da 'Katil kardeşler' dehşeti! Baba, yenge, arkadaş demeyip katlettiler
Aralık ayının son haftalarında peş peşe cinayetlerin meydana geldiği Antalya'da 'Katil kardeşler' dehşeti yaşandı. Baba, yenge, arkadaş demeyip katlettiler... İki kardeşten biri babası ve yengesini diğeri ise iş arkadaşı 2 kişiyi öldürdü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde işlenen 4 cinayetin ardından iki kardeş çıktı. İki kardeşten biri Gürcistan uyruklu yengesi Nora Dzuliashvili'yi (62) ve babası Hasan Ali Yıldız'ı (48) ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan iki kişi hayatını kaybetti.

Kan donduran olayın ardından bir kaç gün önce kardeşlerden diğerinin iş arkadaşı iki kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı.

ANTALYA'DA 'KATİL KARDEŞLER' DEHŞETİ!

Manavgat'ın Ulukapı Mahallesi Aşağı Bayır Sokak'ta yaşayan Hasan Ali Yıldız ile bitişik binada oturan babası Ali Yıldız (72) arasında 23 Aralık'ta saat 13.00 sıralarında tartışma yaşandı.

Hasan Ali Yıldız, babası Ali Yıldız ve ağabeyi Ömer Yıldız'ın bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Gürcistan uyruklu Nora Dzuliashvili'yi tabancayla ateş ederek yaraladı. Sesleri duyan komşuların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı Ali Yıldız ile Nora Dzuliashvili, ambulansla hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan Ali Yıldız daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Ali Yıldız, hayatını kaybetti. Nora Dzuliashvili, Manavgat Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Nora Dzuliashvili da dün hayatını kaybetti

BABA, YENGE, ARKADAŞ DEMEYİP KATLETTİLER

Şüpheli Hasan Ali Yıldız yakalanıp, tutuklanırken Nora Dzuliashvili cansız bedeni morga konuldu.

Diğer yandan Hasan Ali Yıldız'ın ağabeyi Ömer Yıldız'ın da bu olaydan birkaç gün önce iş yerinde 2 kişiyi tabancayla öldürdüğü öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

