Kayseri’de engelli bebek evde ölü bulundu

Kayseri’de engelli bebek evde ölü bulundu
Yayınlanma:
Kayseri'de 1,5 yaşındaki engelli bebek, aile evindeki yatağında hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü tespit ederken, polis soruşturma başlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanan bir olay, aileleri yasa boğdu. Osmanlı Mahallesi Doğanca Sokak'taki bir evde, 1,5 yaşındaki erkek bebek E.H., yatağında hareketsiz halde bulundu.

DURUMU AİLE FARK ETTİ

Bebeğin yatağında hareketsiz yattığını gören aile fertleri, durumu derhal 112 Acil Servis'i arayarak sağlık ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde engelli olduğu öğrenilen bebeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

CANSIZ BEDEN OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Küçük bebeğin cansız bedeni, adli işlemlerin tamamlanması ve ölüm nedeninin netleştirilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna nakledildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili olarak polis ekipleri geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bebeğin ölüm nedenini araştıran yetkililer, incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

