Kayseri’de 2 firari FETÖ hükümlüsü kıskıvrak yakalandı!

Yayınlanma:
Kayseri’de terör örgütü FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan H.A. (38) ile 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan G.A. (43) polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri’de, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fethullahçı terör örgütüne yönelik düğmeye basıldı. Polis ekipleri tarafından, terör örgütü FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan H.A. ve 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan G.A. isimli kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ankara'da FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon! Altı gözaltıAnkara'da FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon! Altı gözaltı

2 FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI !

Operasyon kapsamında, ekipler tarafından tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında 2 firari hükümlü yakalanırken gözaltına alınan H.A. ile G.A. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

