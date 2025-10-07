Kayseri’de 2 firari FETÖ hükümlüsü kıskıvrak yakalandı!

Kayseri’de, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fethullahçı terör örgütüne yönelik düğmeye basıldı. Polis ekipleri tarafından, terör örgütü FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan H.A. ve 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan G.A. isimli kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ankara'da FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon! Altı gözaltı

2 FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI !

Operasyon kapsamında, ekipler tarafından tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında 2 firari hükümlü yakalanırken gözaltına alınan H.A. ile G.A. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.