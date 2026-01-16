Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
Yayınlanma:
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

DEVREKANİ İLÇESİNDEKİ 9 ADRESE OPERASYON

Yapılan çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takip sonucu Devrekani ilçesindeki 9 adrese operasyon düzenlendi.

ADRESLERDE ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramada 57 sentetik uyuşturucu katkılı tütün, 18 sentetik ecza hapı, 3 gram kenevir tohumu, uyuşturucu madde öğütme aparatı, 19 kilitli poşet, ruhsatsız tabanca, 70 tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği, 7 cep telefonu, 7 sim kart ele geçirildi.

8 şüpheli, polis ekipleri tarafından operasyonda gözaltına alındı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

