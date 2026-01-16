Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
DEVREKANİ İLÇESİNDEKİ 9 ADRESE OPERASYON
Yapılan çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takip sonucu Devrekani ilçesindeki 9 adrese operasyon düzenlendi.
ADRESLERDE ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramada 57 sentetik uyuşturucu katkılı tütün, 18 sentetik ecza hapı, 3 gram kenevir tohumu, uyuşturucu madde öğütme aparatı, 19 kilitli poşet, ruhsatsız tabanca, 70 tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği, 7 cep telefonu, 7 sim kart ele geçirildi.
8 şüpheli, polis ekipleri tarafından operasyonda gözaltına alındı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)