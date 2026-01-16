Tam teçhizatlı uyuşturucu çetesinde sadece çocuk tutuklandı: Kamera düzeneği bile kurmuşlar

Tam teçhizatlı uyuşturucu çetesinde sadece çocuk tutuklandı: Kamera düzeneği bile kurmuşlar
Yayınlanma:
Avcılar'da yapılan uyuşturucu operasyonunda zehir tacirlerinin polisi gözetlemek için bina çevresine 9 adet kamera yerleştirdikleri ortaya çıktı. 10 kişiden 9'u serbest bırakılırken sadece 18 yaşından küçük şüpheli tutuklandı.

Türkiye'de hemen her gün yapılan operasyonlara rağmen uyuşturucu tacirleri cirit atmaya devam ediyor. Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde dün yapılan operasyonda şüpheli hareketleri olan bir grup durdurulmak istendi.

istanbul-avcilarda-uyusturucu-operasy-1117746-331888.jpg

SAKLANDIKLARI EVDE 10 KİŞİ YAKALANDI

Ekiplerin kovalaması ile binaya giren şüphelilerin tamamı yakalandı. 10 kişi gözaltına alındı. Üzerlerinden 14 gram uyuşturucu çıktı.

istanbul-avcilarda-uyusturucu-operasy-1117747-331888.jpg

BİNA ÇEVRESİNE 9 KAMERALIK DÜZENEK

Yakalamaların yapıldığı dairede uyuşturucu tacirlerinin sokakları anlık izlemesi için bina çevresine ve sokakları gören noktalara 9 kamera monte ettiği tespit edildi. Uyuşturucuların saklanması için de eve gizli bölmeler inşa ettikleri görüldü.

istanbul-avcilarda-uyusturucu-operasy-1117748-331888.jpg

SADECE 18 YAŞINDAN KÜÇÜK ŞAHIS TUTUKLANDI

Gözaltına alınanlardan 3'ü serbest bırakıldı. 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Sadece 18 yaşından küçük olan şahıs tutuklandı.

istanbul-avcilarda-uyusturucu-operasy-1117749-331888.jpg

istanbul-avcilarda-uyusturucu-operasy-1117753-331888.jpg

istanbul-avcilarda-uyusturucu-operasy-1117750-331888.jpg

Kaynak:DHA

İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Türkiye
CHP'den TOKİ kura çekilişlerine tepki: Birden fazla evi olanlara konut çıktı
CHP'den TOKİ kura çekilişlerine tepki: Birden fazla evi olanlara konut çıktı
KGM'ye personel alınacak! Sınav yok sadece KPSS puanı geçerli
KGM'ye personel alınacak! Sınav yok sadece KPSS puanı geçerli
'Casperlar’ operasyonu: 38 çocuk tutuklandı, 68 kişi hakkında kamu davası açıldı
'Casperlar’ operasyonu: 38 çocuk tutuklandı, 68 kişi hakkında kamu davası açıldı