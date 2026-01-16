Tam teçhizatlı uyuşturucu çetesinde sadece çocuk tutuklandı: Kamera düzeneği bile kurmuşlar

Türkiye'de hemen her gün yapılan operasyonlara rağmen uyuşturucu tacirleri cirit atmaya devam ediyor. Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde dün yapılan operasyonda şüpheli hareketleri olan bir grup durdurulmak istendi.

SAKLANDIKLARI EVDE 10 KİŞİ YAKALANDI

Ekiplerin kovalaması ile binaya giren şüphelilerin tamamı yakalandı. 10 kişi gözaltına alındı. Üzerlerinden 14 gram uyuşturucu çıktı.

BİNA ÇEVRESİNE 9 KAMERALIK DÜZENEK

Yakalamaların yapıldığı dairede uyuşturucu tacirlerinin sokakları anlık izlemesi için bina çevresine ve sokakları gören noktalara 9 kamera monte ettiği tespit edildi. Uyuşturucuların saklanması için de eve gizli bölmeler inşa ettikleri görüldü.

SADECE 18 YAŞINDAN KÜÇÜK ŞAHIS TUTUKLANDI

Gözaltına alınanlardan 3'ü serbest bırakıldı. 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Sadece 18 yaşından küçük olan şahıs tutuklandı.